Ayuso destaca la importancia de la digitalización y apuesta por mayor colaboración con LG

3 minutos

Seúl, 26 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, subrayó hoy martes la importancia de impulsar la digitalización de los servicios administrativos de la región y abogó por aumentar las colaboraciones en este terreno con la empresa LG durante una visita a un centro de innovación de esta compañía en Seúl.

«Queremos dar un paso adelante en la colaboración entre LG y la Comunidad de Madrid en diversos aspectos. Lo que queremos es acceder a la mejor tecnología para mejorar la vida de nuestros ciudadanos, mejorar la administración publica para que sea más accesible, más eficaz, más humana», explicó Ayuso en una intervención efectuada durante su recorrido.

Ayuso destacó proyectos como Pueblos con Vida, destinado a mejorar la conectividad y el acceso a servicios en los municipios más pequeños de la comunidad, los efectos que el uso de la inteligencia artificial (IA) y la digitalización están teniendo en la sanidad pública madrileña o el hecho de que el 83 % de todos los trámites que gestiona la Comunidad de Madrid sean ya digitales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que LG ha colaborado en la marca Mad 4 AI, lanzada por el gobierno de Ayuso para atraer inversiones, y subrayó que hay mucho más espacio para ampliar la cooperación con la compañía surcoreana en el terreno de la IA.

Ayuso remarcó el atractivo para atraer negocio de la región -la cual afirmó que alberga «el 25 % de las principales empresas de alta y media tecnología en España» y 3.300 empresas emergentes «que están creando 48.000 empleos al año»- tanto por su situación privilegiada en el plano geográfico como por su régimen fiscal.

«Somos la única región sin impuestos propios. No inventamos impuestos ni burocracia, todo lo contrario, facilitamos que la inversión y que las empresas tengan un entorno en el que confiar, porque no cambiamos por el camino las reglas del juego. Somos leales a una colaboración y a esas reglas y no nos sometemos una caprichos», explicó.

Asimismo habló del parecido entre los pueblos coreano y español y aseguró que ve potencial para colaborar «en materia cultural, en turismo y también en el intercambio de talento joven en todos los aspectos».

Ayuso fue recibida en el LG Science Park por el presidente de LG España y Portugal, Jaime de Jaraiz, que la acompañó en un recorrido en el se mostraron los últimos avances en robótica o pantallas de la empresa de electrónica de consumo.

Ambos visitaron también una muestra de los proyectos de investigación y desarrollo de nueve de las filiales del grupo LG, que operan en sectores que van desde las autopartes a las telecomunicaciones y entre las que se incluyen LG Chem o LG Energy Solutions, las principales corporaciones surcoreanas en los sectores químico y de baterías.

A continuación, Ayuso y sus consejeros de presidencia, Miguel Ángel García Martín, y de digitalización, Miguel López-Valverde, mantuvieron una reunión a puerta cerrada en la que participó también, además de Jaraiz, el vicepresidente ejecutivo de LG, Thomas Yoon. EFE

asb/ahg/jac

(foto) (vídeo)