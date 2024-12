Berta Herrero, la española que ideó una escuela donde formar a futuras líderes europeas

Marta Borrás

Bruselas, 27 dic (EFE).- La española Berta Herrero (Candeleda, Ávila, 1993) siempre ha creído en la magia. De pequeña adoraba las novelas de Harry Potter y ahora dirige su «Hogwarts particular», una escuela con la que pretende formar a futuras líderes europeas.

En una entrevista con EFE, la directora de Diversidad, Equidad e Inclusión de Huawei Europa explica que para acceder a la academia que dirige desde que se creó hace tres años y medio lo importante no es la universidad donde la alumna ha estudiado sino su motivación y tener «una historia que contar».

«Es magia. He construido mi Hogwarts particular. Yo leía mucho los libros de Harry Potter, es lo que me hacía soñar (…) Ahora tenemos nuestra propia escuela de magia, a la que vienen las mujeres que van a ser líderes en los próximos años a formarse y alcanzar los niveles que la sociedad demanda de ellas», señala.

La trayectoria de Herrero ha estado marcada también, reconoce, por la «suerte» y, sobre todo, por la «perseverancia».

«He tenido suerte pero también es verdad que he perseguido mis sueños. Yo quería hacer la diferencia en el mundo, quería dejar mi huella», explica.

Su familia «de clase trabajadora», se mudó a Lanzarote cuando ella era una niña y en esa isla es donde creció y estudió periodismo.

También allí, durante la pandemia de covid, es donde pensó por primera vez en la escuela de empoderamiento femenino.

«Yo iba caminando por la playa en Lanzarote y me surgió la idea», explica.

La acogida que tuvo el proyecto por parte de Huawei fue «total», «desde el minuto cero», cuando la presentó en persona al director ejecutivo de la empresa en Bruselas, donde la tecnológica china tiene su sede central en Europa y con la que EFE tiene un acuerdo de divulgación de contenidos.

«Yo entré como entramos muchas veces las mujeres, con dudas, es decir, pensando: ¿Será una idea que consideren o lo verán una tontería?», recuerda.

Su «grata sorpresa» fue no tener siquiera que terminar la presentación. Su superior lo vio claro y le dijo: «Sí, vamos a apostar por ello. Es el futuro».

Mucho ha evolucionado la iniciativa desde entonces hasta ahora, cuando «más de 170 alumnas se han beneficiado de becas completas» de la Escuela de Liderazgo femenino en la Era Digital y «se han recibido más de 12.000 a lo largo de siete ediciones».

La academia está pensada tanto para chicas que «vienen del sector tecnológico», como para jóvenes de «humanidades o ciencias sociales».

«La tecnología no es algo tan remoto. Si te interesa la filosofía, la ética, el derecho o la comunicación, tu tienes un papel que desempeñar (…) Necesitamos expertas en ética. Es importante para domar a los algoritmos, para que sean inclusivos», opina.

Para desarrollar el proyecto pensó en lo que ella misma «hubiera necesitado» cuando comenzó y prestó atención a aspectos como la sosteniblidad y el emprendimiento.

Y así elaboró un programa que permite aprender sobre temas tan variados como la nanotecnología o la salud mental.

La selección de las participantes, una por país, la lleva a cabo un «jurado independiente» que incluye a líderes del mundo empresarial, profesores, eurodiputados y otras figuras políticas.

Herrero insiste en que en el proceso de evaluación no se tenga en cuenta tanto si la chica «ha estado en Harvard o si es de la universidad de Castilla la Mancha», sino sobre todo la «motivación» y que la candidata sepa venderse.

Como persona que no ha tenido «tan fácil acceso a universidades de tanto renombre», entiende que eso es «una barrera y lo ve también en Bruselas» porque «si has estado en una universidad o en otra te pone en un punto de salida o en otro».

Huawei organiza además cursos específicos para ayudar a las mujeres de las zonas rurales a superar la doble brecha que sufren, por motivo de su género y por estar en áreas con menos oportunidades.

Sobre la mujer en el mundo laboral, dice que es «complicado» porque «partimos de la base de que tenemos que pelear más para ser tomadas en serio».

Su fuente de inspiración son mujeres «muy fuertes» como su madre, su abuela y su hermana.

Y también la autora de Harry Potter, la británica J. K. Rowling, divorciada y con un hijo a cargo, «que vivía casi bajo la línea de pobreza y escribía en cafés porque no podía permitirse pagar la calefacción en su casa».

Valora de ella su «resiliencia» y capacidad de superación, después de que muchas editoriales rechazasen su manuscrito.

De esas novelas juveniles, Herrero retiene sobre todo el «mensaje» de que, incluso una persona «huérfana, con pocos recursos o que lo ha pasado mal, puede llegar lejos y hacer sus sueños realidad». EFE

