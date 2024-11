Beyoncé, Taylor Swift, Chappell Roan o Charlie XCX, nominadas al Grammy al álbum de año

Los Ángeles (EE.UU.), 8 nov (EFE).- ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé, ‘The Tortured Poets Department’ de Taylor Swift, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’ de Chappell Roan, y ‘Hit Me Hard and Soft’ de Billie Eilish, fueron nominados a álbum del año para la 67 edición de los Grammy.

El resto de los aspirantes a esta categoría son ‘Short n’ Sweet’ de Sabrina Carpenter, ‘Djesse Vol. 4’ de Jacob Collier, ‘New Blue Sun’ de André 3000 y ‘Brat’ de Charlie XCX. EFE

