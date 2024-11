Bluesky recibe el éxodo de artistas de X desde que Trump ganó la elecciones

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 15 nov (EFE).- La red social Bluesky se ha convertido en la receptora del éxodo de artistas como Guillermo Del Toro o Barbra Streisand que han abandonado X desde que el expresidente estadounidense Donald Trump venciera a la demócrata Kamala Harris el pasado 5 de noviembre.

«A partir de ahora, todos los comentarios que publique estarán en Bluesky», escribió Streisand el jueves por la tarde en X, la red social liderada por el magnate Elon Musk.

Bluesky reportó esta semana que desde las presidenciales estadounidenses ha ganado más de 700.000 nuevos usuarios y ronda ya los 17 millones de usuarios a nivel mundial.

Entre los nuevos adeptos también se encuentran el oscarizado director Guillermo Del Toro, quien anunció en X que dejaría de usar paulatinamente esta plataforma y empezaría a publicar sus mensajes en Bluesky.

«¡HOLA! Ya estoy aquí y cada vez me pasaré más seguido. Me alegro de estar de vuelta», expresó el autor de ‘The Shape of Water’ en Bluesky.

La ola de nuevos usuarios de Bluesky llega después de que un gran número de usuarios de X anunciaran que lo abandonarían a causa de una gran cantidad de problemas con esa plataforma, incluido contenido de extrema derecha, discurso de odio, transfobia, racismo o pornografía.

El medio británico The Guardian fue explícito al expresar las razones por las que se iba de la plataforma de Musk, al considerarla «tóxica» y altavoz de «teorías conspiratorias de extrema derecha y racismo».

Jamie Lee Curtis fue una de las actrices que dramáticamente abandonó X después de que Trump designara a Elon Musk y al empresario Vivek Ramaswamy al frente del futuro Departamento de Eficiencia Gubernamental.

La ganadora del Óscar ahora se encuentra activa en Bluesky, aunque hasta el momento no ha publicado nada.

La cantante Lizzo, cuya última publicación en X había sido en 2023, retomó su cuenta de X solo para compartir su usuario de Bluesky, al igual que Ben Stiller.

Otros artistas que se han mostrado más activos en esta plataforma que compite con Threads, de Meta, o Mastodon, son James Gunn, son la fuerte detractora de Trump Yvette Nicole Brown o el rapero Flavor Flav.

Personalidades de la política como la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez o el inversor Mark Cuban también han tomado más en serio el uso de Bluesky alternativamente a X.

Además de un aumento significativo de periodistas y medios de comunicación, como CNN, The New York Times, Bloomberg, The Washington Post O NPR, que había dejado X desde 2023, que ya cuentan con su perfil en esta plataforma.

Bluesky fue lanzada en 2019 por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, con la visión de crear un sistema que permita a los usuarios controlar sus propios datos y participar en un ecosistema menos controlado por grandes corporaciones. EFE

mrl/mgr/fpa