Bruselas analizará la situación legal de los menores no acompañados, según Clavijo

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes que el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, se ha comprometido a que la Comisión Europea comience a analizar «en profundidad» la situación de los menores extranjeros no acompañados, ya que desde Bruselas sólo se habla de los migrantes adultos y esto deja a Canarias «atrapada».

«Se comprometió a ir introduciendo y hablando la doble situación de los inmigrantes. Europa con los Estados miembros habla de inmigrantes, pero no habla de menores extranjeros no acompañados. Y eso es algo que (…) es importante que se empiece a hablar porque la situación legal es distinta», señaló el presidente canario a la prensa tras reunirse con el comisario en Estrasburgo (Francia), coincidiendo con un pleno del Parlamento Europeo.

Entre tanto, incidió Clavijo, a «los 6.000 menores aproximadamente en Canarias los tenemos que seguir manteniendo». Por ello, dijo, el comisario le ha trasladado «el compromiso de sacar en la próxima reunión con el Gobierno de España todos estos asuntos» y de «empezar dentro del seno de la Comisión a analizar en profundidad la situación de los menores extranjeros no acompañados».

Según el presidente canario, Brunner les ha explicado que a España se le habían asignado hasta 568,2 millones de euros para gestionar esta situación.

«Pero claro, si se utiliza para la inmigración en general, pero no para los menores extranjeros no acompañados, que es el caso, pues nosotros seguimos (igual). El año pasado, Canarias tuvo que afrontar un gasto de más de 184 millones de euros y ese dinero no llega a Canarias», añadió.

Clavijo también trasladó a Brunner que Canarias tiene «las manos atadas» en cuanto al despliegue de más agentes de Frontex en su territorio, ya que la competencia de hacerlo corresponde al Gobierno de España, pero insistió al comisario en la «conveniencia» de que Frontex esté presente en Canarias desde el punto de vista de la seguridad y el humanitario, para reducir las cifras de desaparecidos y fallecidos en las costas del archipiélago.

Según ha explicado de manera reiterada el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las islas Canarias hay desde hace años agentes de Frontex que trabajan conjuntamente con las autoridades españolas en labores de información e inteligencia.

«Creo que es muy conveniente desplegar Frontex, entre otras cosas, para ayudar a salvar a todas esas pateras y cayucos que no llegan a nuestras costas y que el año pasado se cifraban en más de 10.000 fallecidos y desaparecidos», señaló el presidente canario.

Aunque apuntó a que debe ser España la que solicite la presencia de nuevos efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en territorio canario, Clavijo cree que Brunner pondrá este asunto sobre la mesa en la próxima reunión que mantenga con el Gobierno español, prevista para dentro de dos semanas en Madrid.

«Yo le transmitía, y él se asombraba, que en muchas ocasiones son los vecinos lo que llaman a la policía diciendo que acaba de llegar una patera a nuestras costas. Desde un punto de vista de seguridad y desde un punto de vista humanitario, tener las herramientas que puedan detectarlos antes y poder ir a ayudarlos es fundamental», señaló Clavijo.

El canario ha vuelto a trasladar al comisario europeo una invitación para acudir a las islas a conocer la situación de primera mano.

«Nos hemos encontrado un comisario muy empático y muy preocupado por el punto caliente que queda en la zona de Europa, el más caliente en este momento de entrada de inmigrantes, que es Canarias», añadió el mandatario canario, que aseguró que al austríaco le había sorprendido que España no contase con el Ejecutivo canario al elaborar el plan nacional de aplicación del pacto europeo de migración y asilo que ha remitido a Bruselas. EFE

