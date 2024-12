Bustos renunciará al Universidad de Perú si destituyen al administrador del club

Lima, 26 dic (EFE).- El entrenador argentino Fabián Bustos anunció este jueves que renunciará a la conducción del Universitario de Deportes, el actual bicampeón del fútbol peruano, si se confirma la destitución del administrador del club, Jean Ferrari, por las autoridades tributarias peruanas.

«Es inaudito, es inexplicable. Si Jean no sigue, nosotros no vamos a seguir», declaró Bustos al diario El Comercio luego de que la directiva de la U anunciara en una rueda de prensa que Ferrari no seguirá al frente del club por decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La U es liderada por una administración elegida por un concurso público por la Sunat, que mantiene intervenido al equipo por las millonarias deudas que mantiene con el fisco desde hace varios años.

Precisamente, desde la designación de Ferrari como administrador, el equipo crema ha saneado gran parte de sus cuentas y logró que la Sunat apruebe, hace dos días, un plan de pagos de la deuda, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso.

El equipo ha obtenido, además, los títulos del campeonato peruano de 2023 y de 2024, y se prepara actualmente para disputar la serie de grupos de la Copa Libertadores.

A pesar de ello, Ferrari convocó este jueves a una rueda de prensa para informar que había recibido «información muy sensible y preocupante» de que había sido destituido del cargo por «un comité armado de manera exprés y saltándose toda la legalidad del caso».

La Sunat aún no ha confirmado de manera oficial esta información.

Tras las declaraciones del dirigente, Fabián Bustos consideró que «es una vergüenza lo que están tratando de hacer» las autoridades tributarias.

El plantel de la U también emitió un comunicado de «total respaldo» a la gestión de Ferrari y enfatizó que durante su administración han «sido testigos de una transformación total del área deportiva» que permitió «conseguir los ansiados logros deportivos» que «fueron esquivos durante muchos años».

«Invocamos a la Sunat y a las instancias involucradas a reconsiderar la decisión en beneficio de la institución y de los millones de hinchas que nos apoyan incondicionalmente», concluyeron los jugadores.

El anuncio de la decisión de la Sunat ha motivado protestas y convocatorias a protestas de los hinchas del Universitario, uno de los equipos más populares del fútbol peruano, junto con el Alianza Lima, su clásico rival. EFE

