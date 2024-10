Candidato del Partido Colorado defiende que Uruguay crecerá si se abre más al mundo

Santiago Carbone

Montevideo, 18 oct (EFE).- Con el foco puesto en el crecimiento económico, el candidato a la Presidencia de Uruguay por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, asegura en una entrevista con EFE con motivo de las elecciones del 27 de octubre que su país debe abrirse al mundo y firmar más acuerdos bilaterales.

«Uruguay tiene que firmar más acuerdos, porque tiene que tener una agenda de crecimiento más clara. Si Uruguay no se abre al mundo se condena a seguir en el promedio de crecimiento anual que lleva en los últimos 10 años», enfatiza el candidato del histórico Partido Colorado, una de las fuerzas políticas que integran la actual coalición de Gobierno.

En ese sentido, explica que todo lo que se quiere hacer se financia con un crecimiento que subraya como necesario para poder llevar a cabo los programas de gobierno.

«Todo lo que queremos hacer se financia con crecimiento y el crecimiento para un país del tamaño Uruguay es con apertura al mundo. Vamos a tener que colocar nuestros productos afuera con arancel bajo o cero y tratar de atraer la mayor inversión posible», sostiene el candidato.

Ojeda indica que en este momento los acuerdos bilaterales «son la vida» y son los que financiarán ese crecimiento, por lo que apunta que los firmaría con cualquiera que esté dispuesto a hacerlo.

«Yo no le aflojo a la posibilidad de tener un acuerdo con Europa o con China, pero no me voy a circunscribir a eso, vamos a tener que firmar todo lo que podamos», explica este abogado de profesión, nacido en Montevideo en enero de 1984.

El Mercosur y la economía

Consultado sobre la situación actual del Mercosur, Ojeda sostiene que este «representa algo importante» para Uruguay ya que 400 de las 1.400 empresas exportadoras del país venden sus productos a países del bloque formado también por Argentina, Brasil y Paraguay.

«Sería muy irresponsable decir que nos vamos del Mercosur. Pero sí es razonable que estamos todo el tiempo pidiendo autonomía, porque tenemos una situación diferente de los grandes», puntualiza.

Asimismo, dice que el acuerdo del bloque con la Unión Europea es soñado y celebra el esfuerzo del actual Gobierno por concretarlo, pero apunta que cada vez lo ve más lejos.

Durante la entrevista, también habla de los desafíos de la economía uruguaya y hace hincapié en que uno de estos es «mejorar las condiciones de competitividad».

«Hoy la competitividad está muy golpeada por los costos, entonces ahí hay un norte de trabajo bien importante», explica el candidato que tiene al abogado y profesor Robert Silva como compañero de fórmula.

Dice también que hay un «reto enorme» con el déficit fiscal y con bajar el costo de vida del país.

La coalición y los desafíos

Con la mira puesta en las presidenciales y parlamentarias del próximo 27 de octubre, Ojeda remarca que en este momento Uruguay tiene dos bloques: uno conformado por el opositor Frente Amplio y otro por la coalición que gobierna el país desde 2020 con Luis Alberto Lacalle Pou, del Partido Blanco, como presidente.

Sobre esta última, señala que la correlación de las fuerzas internas va a cambiar, destaca lo mucho que la enriquece las diferentes visiones que hay adentro y dice que una de las claves que tiene es que es mucho más lo que une a los partidos que la integran que lo que los separa.

«Todos los partidos de la coalición cumplen un rol de socio. De más o de menos, según cómo nos vaya. Pero todos tenemos un aporte para hacer», puntualiza.

Respecto al programa de gobierno de dicho bloque, apunta que el Partido Colorado podrá tener un rol preponderante en materia de seguridad pública y subraya que dicha fuerza tiene allí «el mejor equipo».

«El aporte central puede estar en seguridad», cuenta Ojeda, quien añade que otra propuesta importante es una sobre salud mental.

«Creo que esta es la propuesta más disruptiva, clara, novedosa y de nueva política que hay en la campaña electoral, sobre todo por cómo está planteada. Yo creo que este camino para universalizar el acceso a la terapia de psicólogo y psiquiatra es un cambio de vida para el Uruguay», concluye. EFE

