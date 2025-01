Carlos Rabascall, candidato presidencial de Ecuador: «Maduro no debe estar en el poder»

Quito, 28 ene (EFE).- Carlos Rabascall, uno de los dieciséis candidatos que buscan la Presidencia de Ecuador en las elecciones del próximo 9 de febrero, consideró este martes que el líder chavista Nicolás Maduro, quien en su opinión «le hace daño al pueblo» venezolano, «no debe estar en el poder».

Así lo aseguró en una entrevista con EFE el candidato de Izquierda Democrática (ID), el mismo día en que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que reclama ser el «presidente legítimo» de Venezuela, era recibido en Quito por el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, con honores de jefe de Estado.

«Es interesante la presencia de Edmundo González porque representa la defensa a la libertad y a la democracia», comentó Rabascall al tiempo de lamentarse de que -a su criterio- se utilice la presencia González Urrutia en el proceso electoral ecuatoriano, pues «da la impresión más de la utilización del tema, que de la convicción en defensa de la democracia y la libertad».

Ello en mención a la invitación de Noboa a un almuerzo con González Urrutia a prefectas y alcaldes de las principales provincias y ciudades del país, quienes llegaron a las administraciones bajo el auspicio del movimiento Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017), cercano al chavismo, y quien reconoce a Maduro como presidente.

Según el Gobierno, la invitación a las mencionadas autoridades -que declinaron participar- se dio porque «estas provincias concentran la mayor cantidad de ciudadanos venezolanos en el país».

«Creo que más valor hubiera tenido (el) tener una reunión privada y una declaración simplemente del presidente», comentó Rabascall, que en 2021 fue candidato a mandatario por el correísmo.

En su opinión, Maduro «no debe estar en el poder» porque «no solamente le hace un daño al pueblo venezolano, a su país, sino que también está afectando a la región» por los altos volúmenes de migración.

«No puedo entender cómo Venezuela, con esa riqueza, no tenga soberanía eléctrica, no tenga sobre alimentaria, no pueda tener una sostenibilidad en una hoja de ruta de crecimiento económico, inclusión socioeconómica, generador de riqueza interna y generador de trabajo», señaló.

«No hubo transparencia»

Para Rabascall, en las recientes elecciones en Venezuela «no hubo transparencia» y cuando «un presidente habla a nombre del órgano electoral (…) evidentemente ya genera dudas».

Además, señaló que no hay transparencia al no haber permitido un recuento en los votos: «El que nada debe, nada teme», dijo.

«Deben aceptar la participación de instancias internacionales para definir, de forma transparente e imparcial, quién ganó las elecciones en Venezuela», apuntó el postulante por el partido Izquierda Democrática.

Rabascall considera que en Venezuela se debería convocar «a nuevas elecciones», pero «esta vez con reglas claras de juegos, con reglas transparentes», aunque no ve disposición para dar ese paso por parte de Maduro, de quien dijo que no puede «calificar de presidente». EFE

