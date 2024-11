Catar no continuará su mediación para una tregua en Gaza, según fuentes cataríes

2 minutos

El Cairo, 9 nov (EFE).- Catar ha informado a Israel y Hamás de que se retira de la labor de mediación que ha ejercido durante más de un año para una tregua en Gaza, por lo que ha avisado al grupo palestino que su oficina en Doha «ya no sirve el propósito» por el que había sido establecida, dijeron este sábado a EFE fuentes diplomáticas cataríes.

«Les dijimos a los israelíes y a Hamás que mientras se nieguen a negociar un acuerdo de buena fe no se podrá continuar la mediación (…); como resultado, la oficina política de Hamás ya no sirve para su propósito», afirmaron las fuentes, que pidieron no identificarse.

No aclararon, sin embargo, si la oficina política que el grupo islamista palestino tiene en Doha desde hace doce años ha sido cerrada ya.

Una fuente de Hamás en El Cairo negó este sábado informaciones que han circulado por medios estadounidenses y árabes de que las autoridades cataríes hayan pedido a los líderes políticos del grupo palestino abandonar Doha ante la falta de avance en las conversaciones para una tregua en Gaza.

«Lo que se ha dicho acerca de que los cataríes transmitieron a los líderes de Hamás que residen allí un mensaje de que no son bienvenidos no tiene fundamento», dijo la fuente a EFE.

Catar no tiene relaciones políticas con Israel, y desde 2012 acoge la oficina política de Hamás en Doha, donde residen varios líderes políticos del grupo, como su exjefe Jaled Mishal o el jefe de su equipo negociador, Jalil al Haya.

También el ex líder político de la formación, Ismail Haniyeh, residía en la capital catarí antes de ser asesinado a finales de julio durante una visita en Teherán, en un ataque atribuido a Israel.

El Gobierno catarí, aliado de Washington, ha ejercido un importante papel mediador junto con Egipto y Estados Unidos en las negociaciones para una tregua en Gaza que permita el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos encarcelados en Israel y el ingreso de ayuda a los civiles en Gaza.

Esa mediación sólo consiguió una tregua de una semana a finales de noviembre de 2023, y las negociaciones se encuentran estancadas desde agosto pasado debido a acusaciones mutuas entre Israel y Hamás de obstaculizar el logro de un entendimiento.

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, expresó esta semana al futuro presidente de EE.UU., Donald Trump, su esperanza en que Washington y Doha «avancen en los esfuerzos compartidos para promover la seguridad y la estabilidad tanto en la región (de Oriente Medio), como a nivel mundial». EFE

haro-fa/amg