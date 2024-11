Catar retira su mediación porque oficina de Hamás «ya no sirve para su fin», según fuentes

1 minuto

El Cairo, 9 nov (EFE).- Catar ha informado a Israel y Hamás de que se retira de la labor de mediación que ha ejercido durante más de un año para una tregua en Gaza y ha avisado de que la oficina política que el grupo islamista palestino tiene en Doha «ya no sirve para su propósito», dijeron este sábado a EFE fuentes diplomáticas cataríes.

«Les dijimos a los israelíes y a Hamás que mientras se nieguen a negociar un acuerdo de buena fe no se podrá continuar la mediación (…); como resultado, la oficina política de Hamás ya no sirve para su propósito», afirmaron las fuentes, que pidieron no identificarse. EFE

haro-fa/rf