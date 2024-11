Chelsea Manning asegura que «no hay cambios de una administración a otra en EE.UU.»

2 minutos

Lisboa, 13 nov (EFE).- La exsoldado y activista Chelsea Manning aseguró este miércoles en Lisboa que «no hay cambios de una administración a otra» de EE.UU. en lo que respecta a la vigilancia a los ciudadanos por parte del Gobierno.

Así, lo señaló durante una rueda de prensa en la Web Summit de la capital lusa, una feria tecnológica, donde fue preguntada por las consecuencias de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses.

«Desde un punto de vista técnico, nada cambia», señaló Manning, responsable de seguridad tecnológica de la empresa estadounidense Nym.

No obstante, la exmilitar destacó que esto no significa que los ciudadanos no tengan que velar por su seguridad en internet: «Todos tenemos que vigilar siempre estas cosas, independientemente de quien mande».

En su opinión, hay grandes compañías tecnológicas que tienen interés de trabajar con el Gobierno de EE.UU. sea quien sea el presidente, aunque destacó que en el caso actual se trata de «un régimen autoritario híbrido», como los de Turquía, Rusia, Hungría o Brasil.

Manning volvió a presentar en la Web Summit la herramienta que ha desarrollado con la empresa Nym Technologies, una red privada virtual (VPN) impulsada por ‘blockchain’ (cadena de bloques, una tecnología digital que garantiza la veracidad de las operaciones por internet), ya que lo había hecho en la edición del año pasado.

Chelsea Manning filtró en 2010 a Wikileaks centenares de miles de documentos secretos de Estados Unidos y fue condenada inicialmente a 35 años de prisión.

Tras pasar siete años en la cárcel, fue perdonada por el entonces presidente estadounidense Barack Obama y salió de prisión.

La Web Summit de Lisboa, que se celebra en la capital lusa desde 2016, concluye este jueves tras cuatro frenéticas jornadas que han reunido a mas de 3.000 empresas emergentes. EFE

ssa/jg