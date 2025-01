Christiansen espera que Panamá haga buenas presentaciones ante Universitario y Chile

3 minutos

Ciudad de Panamá, 20 ene (EFE).- El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este lunes que espera hacer una buena presentación contra Universitario de Perú y la selección de Chile y que sus jugadores destaquen en ambos amistosos, buscando siempre dejar el «pabellón nacional bien en alto».

«Son partidos amistosos, pero queremos competir. Lo que queremos es dejar el pabellón bien en alto y hacer un buen partido, que es lo importante», manifestó el entrenador hispano-danés, previo a comandar el último ensayo de la roja en suelo panameño, antes de viajar a cumplir con los compromisos.

Remarcó que «ojalá estos partidos, en Perú y en Chile, les pueda abrir un poco las puertas al extranjero (a los jugadores) y que tengan una carrera en otros países».

Christiansen destacó que cuenta con «gente fresca y nueva» en esta convocatoria, en donde 10 jugadores de los 22 pueden debutar con la selección mayor, entre esos el atacante Gustavo Herrera, de 19 años y quien milita en el Puebla del fútbol mexicano.

«Bueno, has nombrado a Gustavo Herrera (…) He hablado con el director deportivo y no puso ningún impedimento en dejarlo venir, están muy contentos con él, con el rendimiento en su club y también es una oportunidad para él, para dejarse ver e ir creciendo como jugador», apuntó.

Aclaró que la ausencia de Alberto «Negrito» Quintero, quien fue figura en el cuadro «crema» y de otros jugadores del Club Plaza Amador en la convocatoria, fue decisión del club en no darle el permiso y que están en todo su derecho, al ser dos partidos fuera de fecha FIFA.

«Yo en mi lista tenía seis jugadores convocados (de Plaza Amador) y al final solo se me permitió llevar a dos, eso es lo malo de tener partidos fuera de fecha FIFA, que todos los clubes están en su derecho a dar el permiso o no», comentó.

Sobre lo que buscará ver en ambos amistosos, Christiansen señaló que «lo más importante ahora es el colectivo, buscar que el equipo se entienda, que defiendan en bloque y que ataquen en conjunto».

El grupo realizó este lunes su último trabajo en tierras panameñas antes de viajar este próximo martes a Perú, donde se medirán el viernes de esta semana al Universitario, para luego enfrentar a Chile el 8 de febrero, en el Estadio Nacional, en Santiago.

Ambos partidos servirán de preparación de cara a los importantes compromisos en el 2025 para la Selección de Panamá, que incluyen el «Final Four» de Liga de Naciones de Concacaf en el mes de marzo, y las Eliminatorias Mundialistas y Copa Oro en junio, según una nota difundida este lunes por la Federación Panameña de Fútbol (FPF). EFE

rao/cav