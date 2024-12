Chus Mateo: «Tontos seríamos si ahora bajáramos nuestra autoexigencia»

Madrid, 19 dic (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, se ha mostrado satisfecho por el triunfo este jueves de su equipo contra el líder de la Euroliga, el Mónaco, ha considerado que han hecho «un partido a nivel defensivo francamente bueno» y un buen papel en el rebote, aunque ha querido evitar excesos de confianza.

«Estoy muy contento porque era una semana muy exigente y hemos sacado los dos partidos de Euroliga contra los dos líderes. No eran partidos fáciles, pero el equipo trabaja y tiene fe y confianza en que yendo por este camino podemos encontrar la luz de un túnel. Aún no podemos lanzar ni mucho menos las campanas al vuelo», ha dicho en rueda de prensa.

Mateo ha destacado que «las victorias dan confianza» y que es más fácil construir sobre ellas, pero ha llamado a no confiarse.

«Tontos seríamos si ahora bajáramos nuestra autoexigencia por haber hecho dos buenos partidos, estos dos últimos en los que creo que hemos jugado además bien al baloncesto y hemos sido el Madrid más reconocible de lo que buscamos ser», ha enfatizado.

En este sentido, ha adelantado que ahora les toca un partido «también muy exigente» contra el Valencia, un equipo al que, según ha señalado, «da gusto ver jugar» y que se jugará en «un campo que no será fácil».

Respecto al partido contra el Mónaco, Mateo ha destacado el partido de Garuba, de quien ha dicho que por sus problemas físicos era «una caricatura del Usman que él mismo espera» y que el equipo esperaba, pero que cree que «está mejorando a nivel físico» aunque «todavía no está a su nivel».

«Lo más importante para él es que no recaiga, que tenga continuidad en los entrenamientos, que tenga continuidad en los partidos y que se sienta cómodo en la pista, porque al final si no entrenas con los compañeros es muy difícil jugar bien. Ojalá que continúe a este nivel e incluso mejor», ha señalado.

También ha hablado de Andrés Feliz: «Ha tenido una lesión que le ha hecho estar fuera y necesita coger forma, necesita coger ritmo. No estamos ni mucho menos ante la versión que espero de él porque he sufrido el mejor Andrés y estamos esperándole, pero esperamos con paciencia, no tenemos ninguna prisa para que llegue».

«Está llegando y lo estamos viendo todos. Estoy encantado con su comportamiento , con su profesionalidad, con su ambición, con sus ganas de agradar y sus ganas de que sus compañeros crezcan a su lado», ha añadido.

En cuanto a otro de los fichajes, el canadiense Xavier Rathan-Mayes, que lleva tres partidos sin vestirse de corto, ha manifestado que «está entrenando de maravilla» y que «es un jugador súper profesional» que «está trabajando siempre bien y tiene un comportamiento extraordinario».

«Volverá a jugar a un muy buen nivel, seguro. Pero ahora mismo me toca gestionar trece jugadores y tengo que tomar decisiones. No hay absolutamente ninguna historia. Que nadie quiera buscar, porque ya me anticipo a que alguien pueda hacer las elucubraciones que siempre pasan con el Real Madrid. Al entrenador le toca tomar decisiones, tiene que elegir doce y ha elegido doce», ha expresado. EFE

