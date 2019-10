Magic mushrooms and meditation can alleviate depression

Meditación y hongos mágicos contra la depresión 25 de octubre de 2019 - 11:50 Investigadores de Zúrich han demostrado que en el tratamiento de la depresión y los trastornos de ansiedad, la meditación puede aumentar los efectos positivos de una dosis única de psilocibina, la cual se halla en ciertos hongos. Desde hace tiempo se sabe que alucinógenos como el LSD o la psilocibina, el ingrediente activo de los “hongos mágicos”, alteran la percepción de quienes los consumen. “Los límites entre el yo y el mundo comienzan a disolverse y se desencadenan sentimientos de felicidad y unidad”, anotaron investigadores del Hospital Universitario de Psiquiatría de Zúrich en un comunicado divulgado el jueves. “Tales experiencias de autotrascendencia y de reducción del autoenfoque son similares a las que produce la meditación de conciencia plena. Pueden reducir el estrés, provocar sentimientos de felicidad duradera y aumentar la empatía y el altruismo”. Los científicos examinaron por primera vez los efectos sinérgicos potenciales de combinar ese tipo de meditación y la psilocibina. Reclutaron a 40 expertos en meditación que participaron en un retiro de conciencia plena de cinco días. En el estudio se administró a los participantes una dosis única de psilocibina o un placebo en el cuarto día del retiro grupal. Los investigadores pudieron demostrar que la meditación de consciencia plena aumentaba los efectos positivos de la psilocibina, mientras que contrarrestaba las posibles respuestas disfóricas a la experiencia psicodélica. Nuevas vías terapéuticas “La psilocibina aumentó notablemente la incidencia y la intensidad de la autotrascendencia prácticamente sin inducir ansiedad en comparación con los participantes que recibieron el placebo”, señaló Lukasz Smigielski del equipo que llevó a cabo el estudio dirigido por Franz Vollenweider. En el seguimiento de cuatro meses, los expertos en meditación a los que se les había administrado psilocibina demostraron cambios más beneficiosos en el funcionamiento psicosocial, mejor autoaceptación y más empatía que el grupo de control con placebo. “Nuestros hallazgos arrojan luz sobre la interacción entre los factores farmacológicos y extrafarmacológicos en los estados psicodélicos de la mente”, indicó Vollenweider. “Indican que el entrenamiento de la atención plena mejora los efectos positivos de una dosis única de psilocibina y puede aumentar la empatía y reducir permanentemente el egocentrismo. Esto abre nuevas vías terapéuticas, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión, que a menudo va acompañada de un aumento del autoenfoque y de los déficits sociales”.