Cinco mujeres ganan el Premio Nansen para los Refugiados 2024 de Acnur

3 minutos

Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- Cinco mujeres de África, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio son las ganadoras del Premio Nansen para los Refugiados 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) por su trabajo ayudando a personas desplazadas, según informó este miércoles esa agencia de la ONU.

«Con demasiada frecuencia, las mujeres se enfrentan a mayores riesgos de discriminación y violencia, especialmente cuando se ven obligadas a huir», dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Las galardonadas son una monja, una activista, una emprendedora social, una trabajadora humanitaria voluntaria y una activista por la erradicación de la apatridia, destaca en un comunicado Acnur.

«Pero estas cinco ganadoras muestran cómo las mujeres también están desempeñando un papel crucial en la respuesta humanitaria y en la búsqueda de soluciones», agregó Grandi.

La «laureada global de este año» es Rosita Milesi, una monja brasileña de 79 años, abogada, activista social e impulsora de movimientos «que desde hace casi 40 años lleva luchando por los derechos y la dignidad de las personas que se desplazan», según Acnur.

«Decidí dedicarme a las personas migrantes y refugiadas. Me inspira la creciente necesidad de ayudar, acoger e integrar a los refugiados. No tengo miedo a tomar acción, incluso si no logramos todo lo que queremos. Si asumo un reto, haré todo lo que haga falta para que suceda», declaró Milesi.

Ella ha asistido «personalmente a miles de personas en situación de desplazamiento, ayudándolas a acceder a documentación legal, refugio, alimentos, atención médica, formación lingüística y acceso al mercado laboral en Brasil», según la nota de Acnur.

Además, trabajó en la ley de refugiados de Brasil de 1997 ayudando «a ampliar los derechos de los refugiados en línea con la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, asegurando que haga más para proteger, incluir y empoderar a las personas obligadas a huir y se alinee con los estándares internacionales».

Las otras cuatro ganadoras

Entre las otras cuatro ganadoras está Maimouna Ba, una activista de Burkina Faso que ha ayudado a más de un centenar de menores «desplazados a regresar a las aulas y ha puesto los mimbres para que más de 400 mujeres desplazadas puedan acceder a la independencia financiera».

También Jin Davod, quien es «una emprendedora social que ha aprovechado su propia experiencia como refugiada siria para poner en marcha una plataforma en línea que ha conectado a miles de supervivientes de situaciones de trauma con terapeutas titulados que brindan apoyo gratuito en materia de salud mental».

Nada Fadol también es una refugiada sudanesa que ha trabajado para movilizar «ayuda esencial para centenares de familias refugiadas que huyen a Egipto en busca de seguridad», según el comunicado de Acnur.

Y Deepti Gurung, quien organizó una campaña para reformar las leyes de ciudadanía de Nepal tras ser «consciente de que sus dos hijas se habían quedado en situación de apatridia», lo que abrió «una vía para que tanto sus hijas como otros miles de personas en situaciones similares puedan acceder a la ciudadanía».

Esas cinco mujeres serán homenajeadas el próximo 14 de octubre en Ginebra (Suiza). También Moldavia recibirá una mención honorífica por «actuar como un rayo de esperanza para la humanidad» al «adaptar rápidamente sus escuelas, espacios comunitarios y hogares para convertirlos en refugios para más de un millón de personas que huían de la guerra en Ucrania».EFE

