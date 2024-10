Cineasta francés Jacques Audiard afirma que ‘Emilia Pérez’ nace de lo que México inspira

Morelia (México), 18 oct (EFE).- La película ‘Emilia Perez’ (2024) y su protagonista, que lleva el mismo nombre, es “desmesura” y “desborde”, y todo eso “lo inspiró México”, afirmó este viernes su director, Jacques Audiard, en una rueda de prensa previa a la inauguración de la edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México.

“El origen de esta película es que yo leí una novela en donde en un capítulo había un personaje que era narco y quería volverse mujer (…) Yo decidí retomar este personaje y desarrollarlo y si es un asunto de narcotráfico, tenía que ser en México”, sostuvo el cineasta francés.

Este musical, que retrata un México complejo, desarrolla la historia de Rita, interpretada por Zoe Saldaña, quien trabaja como abogada del jefe del cartel Juan ‘Manitas’ Del Monte, papel que protagoniza la actriz española Karla Sofía Gascón, quien da vida a ‘Emilia Pérez’, un personaje que surge a partir de la transición de género de ‘Manitas’.

Audiard recordó, además, que la cinta aborda el problema de la desaparición forzada, algo que, dijo, le “obsesiona» con lo que posteriormente recordó la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en 2014 en el estado de Guerrero.

“Ustedes aquí en México tiene el tema de la desaparición más presente, pero en Francia sale una noticia de pronto de ‘en México desaparecieron personas’ y es un artículo, pero a los dos días está olvidado”, explicó.

«Sin embargo, yo dije: ‘A mí no se me va a olvidar, yo no olvido’”, aseguró el cineasta desde la capital del estado occidental de Michoacán.

Gascón se siente “muy mexicana”

La protagonista de ‘Emilia Pérez’, la española Karla Sofía Gascón, reveló que, a pesar de no haber nacido en el país, “se siente muy mexicana”.

“Creo que el pueblo mexicano tiene cosas maravillosas, nunca me he encontrado con ningún narco, todas las personas que me he encontrado eran buenas, trabajadoras, que querían salir adelante con sus familias”, puntualizó Gascón, la primera mujer trans ganadora a mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes.

A pesar de “tener miedo por el recibimiento de la película” en el país mexicano, la artista aseguró que su llegada había sido “maravillosa” y que cada persona que veía la cinta “salía amando a México y queriendo ser mejor persona”.

Respecto a su personaje, la española resumió que para su papel dio todo lo que tenía, en este caso “su propio ser (…) lo único que uno puede dar”.

“(Emilia Pérez) es un personaje maravilloso, solo quiere evolucionar como todas las almas y seres. Cuando veo fotografías mías de cuando tenía 5 años no me reconozco, porque estoy aquí y estaba allí. Eso es lo que tenemos al final, que sabemos que somos nosotros mismos”, confesó.

Un sentimiento que comparte con su compañera de reparto, la actriz mexicana Adriana Paz, quien considera que esta obra fue un reto, al enfrentarse a talentos que no había descubierto antes con tanta potencia como el canto, habilidad que trabajó arduamente durante el rodaje.

Sin embargo, admite que ‘Emilia Pérez’ es un “regalo”, por lo que en todo momento “intentó hacerlo de la mejor manera”.

A este encuentro dedicado al filme inaugural de la edición número 22 del FICM, también asistieron el afamado coreógrafo Damien Jalet y la diseñadora de vestuario Virginie Montel, quienes destacaron que cada uno tuvo que crear un nuevo lenguaje fuera de los “códigos” establecidos. EFE

