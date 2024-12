Colonos israelíes se asientan en el Área B de Cisjordania por primera vez en casi 30 años

3 minutos

Jerusalén, 22 dic (EFE).- Colonos israelíes iniciaron este año siete puestos de asentamiento (denominados ‘puestos de avanzada’) en el Área B de Cisjordania, bajo control civil palestino, en una acción ilegal y sin precedentes desde los Acuerdos de Oslo de 1995, denunció la ONG israelí Peace Now, encargada de monitorizar las políticas de colonización.

“Después de tomar el control del Área C y desplazar sistemáticamente a los palestinos mediante demoliciones de casas y violencia colona, los colonos ahora tienen la mira puesta en el Área B”, dijo hoy Peace Now tras publicar su nuevo informe.

“Los planes de anexión del Gobierno israelí no se limitan al Área C. Al permitir que los colonos establezcan puestos de avanzada en lo profundo del Área B, el gobierno viola descaradamente otro elemento crítico de los Acuerdos de Oslo. Si no actuamos hoy, terminaremos de nuevo con un gobierno militar total en toda Cisjordania», añadió.

Cisjordania está dividida en tres zonas desde los Acuerdos de Oslo: la zona A, bajo control militar y administrativo palestino y que supone un 18 % del enclave palestino, la zona B bajo control administrativo palestino pero régimen militar israelí (22 %) y la zona C, controlada por Israel y que representa el otro 60 %.

Según Peace Now, los siete puestos de avanzada fueron habitados en los últimos seis meses y, si bien uno de ellos próximo a la urbe palestina de Turmus Ayya, en Ramala, fue evacuado, poco después los colonos lo reconstruyeron.

Cinco de ellos se establecieron en la zona denominada ‘Reserva Acordada’, área próxima a Belén donde los palestinos tienen prohibido edificar. Mientras que los otros dos se establecieron en el área de la gobernación de Ramala.

Al menos uno de los puestos de avanzada está habitado por una sola persona, otro por una familia y un tercero es el hogar de un grupo de jóvenes radicales colonos.

En 2024 se batió el récord con la creación de 52 puestos de avanzada en toda Cisjordania ocupada; ilegales tanto bajo la regulación israelí como el Derecho Internacional. Los 7 localizados en el Área B constituyen el 13,5 % del total.

A lo largo de los años, gobiernos israelíes anteriores evitaron establecer asentamientos y puestos de avanzada en zonas bajo control palestino. Si bien hubo casos aislados en los que estos puestos se expandieron hacia los márgenes de la Zona B, estas expansiones fueron demolidas por la Administración Civil.

Hoy en día, casi no se aplican medidas contra los puestos de avanzada que se establecen en la Zona C, denunció Peace Now, y esto se aplica también a los creados en el Área B. EFE

pms/jlp