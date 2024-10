Commerzbank se reunirá mañana con UniCredit tras confirmar su estrategia e independencia

Fráncfort (Alemania), 26 sep (EFE).- La entidad financiera alemana Commerzbank mantendrá el viernes su primera reunión con la italiana UniCredit tras su entrada en el accionariado y después de confirmar su actual estrategia e independencia.

Así lo ha explicado este jueves en una entrevista en Londres Bettina Orlopp, quien a principios de semana fue designada como nueva consejera delegada, aunque todavía no ha tomado posesión del cargo.

«Tendremos una reunión mañana. La primera. Creo que básicamente tendrá un punto de vista constructivo. UniCredit es ahora un accionista e inversor y es muy normal que se intercambien puntos de vista», afirmó en una conferencia organizada por Bank of America.

Tras la entrada de UniCredit en la compañía con alrededor del 21 % del capital, Orlopp aseguró que estaban abiertos a cualquier opción que cree valor para sus accionistas, pero que era necesario poner estabilidad en la situación y evaluar los riesgos de ejecutar estas posibilidades.

La todavía directora financiera de la entidad advirtió que no iban a hacer «ninguna estupidez» y que su objetivo principal era proteger el valor y el modelo de negocio de Commerzbank.

«Cualquier idea de hacer ahora una adquisición loca o venta rápida, etc. No con nosotros. No lo vamos a hacer. Tenemos un valor y queremos aumentarlo, no destruirlo», afirmó.

Orlopp reconoció que la entrada de UniCredit en la compañía había sido «una sorpresa» para ellos, pero que habían tenido que afrontarlo.

Por ello, ahora tienen claro que se centrarán en tres frentes: la implementación de su estrategia hasta 2027, el desarrollo de la compañía más allá de esa fecha y la evaluación de todas las opciones con respecto a las últimas semanas.

Estrategia confirmada hasta 2027

Orlopp realizó estas declaraciones minutos después de que el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de la entidad confirmaran por unanimidad su apoyo a su estrategia del banco hasta 2027, con el objetivo es lograr un «crecimiento rentable» mediante una estricta disciplina de costes y la orientación al cliente.

Commerzbank revisó al alza sus planes originales y ahora espera que su rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE) supere el 12 % en 2027, mientras que su beneficio neto aumentará «significativamente hasta superar los 3.000 millones» en 2027.

Además, aspira a ratios de dividendos superiores al 90 % entre el 2025 y 2027, pero no superiores al resultado neto una vez deducidos los pagos de cupones AT1, aunque esta medida está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades.

Desde el banco también destacaron que están «ampliando continuamente su posición independiente como pilar sólido en el mercado bancario alemán y socio fiable de la economía nacional» y reiteraron su confianza en su «potencial de crecimiento y revalorización». EFE

