Condiciones meteorológicas dificultan búsqueda de argentino desaparecido en Punta del Este

Montevideo, 3 ene (EFE).- Las condiciones meteorológicas dificultaron este viernes la búsqueda del ciudadano argentino desaparecido el miércoles 1 de enero en aguas de la ciudad uruguaya de Punta del Este.

Según fuentes de la Armada Nacional, la corriente submarina y la marejada hicieron que en el comienzo de la jornada no se pudieran utilizar lanchas ni pudieran ingresar buzos a la zona en la que se está trabajando.

De acuerdo con esto, la búsqueda se está haciendo por tierra y aire, mediante un rastrillaje aéreo de la aviación naval con helicópteros.

No obstante, en cuanto las condiciones meteorológicas mejoren, se volverá a trabajar en el agua.

Un ciudadano argentino de 30 años desapareció en aguas oceánicas de Punta del Este cuando ingresó a rescatar a una persona.

Sobre las 7:15 hora local (10:15 GMT) del primer día del año, la guardia de la Prefectura Naval recibió una llamada «informando sobre tres personas con dificultad para salir» de aguas de una zona rocosa entre las playas El Emir y Los Dedos.

El destacamento local de la Prefectura movilizó un bote y móviles terrestres para llegar al lugar, donde se constató que dos mujeres habían entrado al agua y al perder pie acudieron a intentar ayudarlas dos hombres que las acompañaban.

Si bien una de las mujeres logró salir, tanto la otra mujer como uno de los hombres tuvieron que ser rescatados por personal de la Prefectura de la zona, mientras que un tercero, que también ingresó a ayudar, logró abandonar el agua por sus propios medios.

Por su parte, el joven argentino de 30 años aún se encuentra desaparecido.

Este jueves, el prefecto del departamento (provincia) de Maldonado, Sebastián Sorribas, brindó una rueda de prensa en la que dio detalles del trabajo.

«Hay que cambiar un poco la zona, hay que ampliarla. Lamentablemente, y con todo el respeto que esta situación me merece, cambia lo que estoy buscando. Empiezo a buscar un cuerpo sin vida. No son los mismos parámetros y no son las mismas zonas», afirmó. EFE

