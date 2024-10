Conservadores austríacos cierran su campaña, con la esperanza de alcanzar aún a los ultras

2 minutos

Viena, 27 sep (EFE).- El gobernante y conservador Partido Popular ÖVP cerró este viernes su campaña para las elecciones parlamentarias de Austria el próximo domingo, con un mensaje optimista y la esperanza de poder alcanzar aún al partido ultranacionalista FPÖ, líder en los sondeos.

En un mitin en la sede central de partido, el canciller federal en funciones, Karl Nehammer, destacó que, a diferencia de los ultranacionalistas, el ÖVP defiende una política de centro, de estabilidad y de confianza en el futuro.

«Nosotros no vivimos de los problemas, nosotros los solucionamos», manifestó el candidato conservador, quien se distanció explícitamente del «miedo» que propaga el líder el partido ultranacionalista FPÖ, Herbert Kickl.

Asimismo, reiteró su rechazo categórico a formar tras los comicios una coalición de Gobierno con Kickl al frente de su FPÖ.

«Nosotros no excluimos por adelantado a ningún partido que está en el Parlamento pero he aclarado con quién no sería posible formar una gobierno responsable y sostenible. El actual líder del FPÖ no cumple estos criterios, por eso lo excluyo», explicó Nehammer.

Herbert Kickl, jefe del FPÖ desde 2021, es un líder ultranacionalista y prorruso, que no se distancia de grupos extremistas como los Identitarios.

El secretario general del ÖVP, Christian Stocker, destacó en el mismo mitin que el ÖVP se encuentra ante una carrera electoral muy ajustada después de que los conservadores «recuperaran mucho terreno» frente a los ultranacionalistas.

Según las últimas encuestas, realizadas después de las recientes y devastadoras inundaciones que causó el ciclón Boris en amplias zonas del este de Austria, el ÖVP (25 %) ha logrado acercarse mucho en la intención de voto al FPÖ (26 %).

Tercero en las encuestas es el partido socialdemócrata SPÖ, con entre el 21 y 22 % de la intención de voto, por delante de los NEOS liberales (12 %).

Según los analistas locales, una victoria in extremis del ÖVP hace más probable una coalición entre el ÖVP y el FPÖ, ya que le sería más sencillo exigir que Kickl no forme parte del Ejecutivo.

En cambio, una victoria ajustada del FPÖ podría acabar, según los analistas, en una coalición tripartita del ÖVP con el SPÖ y los NEOS. EFE

jk/wr/ig

(foto) (vídeo)