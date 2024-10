Corgos pide a Bruselas que las regiones tenga un papel «activo» en la Política de Cohesión

2 minutos

Bruselas, 2 oct (EFE).- El conselleiro de Facenda de Galicia, Miguel Corgos, pidió este miércoles a la Comisión Europea que las regiones sigan teniendo un papel de «protagonista activo» en la futura Política de Cohesión para que éstas puedan contribuir a los objetivos y prioridades que se ha marcado el bloque.

«Pedimos que se nos tenga en cuenta y seguir siendo un protagonista activo en los fondos de Cohesión del futuro», aseguró en declaraciones a los medios tras reunirse en Bruselas con el director general adjunto de Política Regional y Urbana del Ejecutivo comunitario, Nicola de Michelis.

En esta línea, Corgos trasladó a Bruselas su «preocupación» por el aparente «movimiento centralizador» que se debate imprimir a los fondos europeos en el diseño del próximo presupuesto a largo plazo de la UE y lo hizo con la «tarjeta de presentación» de haber ejecutado «más del 100 %» de las ayudas asignadas para Galicia correspondientes al periodo 2014-2020.

«Es fundamental que Galicia pueda seguir ejecutando y diseñando las medidas de sus fondos de Cohesión para cumplir plenamente con los objetivos que diseña Europa, pero focalizada a las necesidades del territorio gallego», subrayó.

Así, el conselleiro de Facenda remarcó que «un diseño a nivel central no es tan efectivo para resolver» las necesidades de las comunidades autónomas y al mismo tiempo «cumplir con los objetivos de las políticas europeas», al tiempo que «sería también un problema para seguir convergiendo».

Con respecto a la posibilidad de que la Comisión Europea modifique el funcionamiento del presupuesto comunitario para vincular la recepción de fondos a la adopción de reformas e inversiones, como ha anticipado Ursula von der Leyen, Corgos dijo que la Xunta está dispuesta a «adaptarse» a la modernización de los fondos.

El gobierno gallego, añadió, no se va a adoptar una «posición estática» a favor de no cambiar en absoluto el funcionamiento de los recursos de la UE siempre que no se reduzca la dotación y se tenga en cuenta la posición de las regiones europeas.

«Queremos participar de la evolución de la Política de Cohesión siempre que se mantenga su peso y siempre que nosotros tengamos un papel activo en el diseño de sus políticas y en su ejecución», resumió. EFE

asa/cat/pddp

(foto)

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)