13 de junio de 2018 - 08:00





1918, Chaplin rueda 'Vida de perro', una imagen que forma parte de la colección fotográfica del Museo del Elíseo.

(Roy Export, co-courtesy Musée de l'Elysée Lausanne)

En Shanghái, el Museo Yuz acoge una gran retrospectiva sobre la vida y obra de la estrella de la tragicomedia en la pantalla grande. Fotos, fragmentos de películas y carteles del Museo del Elíseo de Lausana y de la Cinemateca suiza, se reúnen en esta ocasión.



"Me gustaría saber qué tipo de mirada se requiere para ver al mundo como lo vio Chaplin" Esta pregunta, hecha una vez por el cineasta ruso Sergei Eisenstein, da origen a la exposición sobre la figura de Charlie ChaplinEnlace externo que se presenta en el Yuz MuseumEnlace externo de Shanghái.



Tatyana Franck, directora del Museo del Elíseo, cuenta a swissinfo.ch la génesis de esta exposición. "Hace tres años recibimos la visita de Budi Tek, fundador sino-indonesio del Museo Yuz, creado en 2014. Tras descubrir los archivos Chaplin que poseemos, nos pidió que montáramos una exposición para su museo en Shanghái. Así es como empezó todo.

Deseosa de promover el fondo Charlie Chaplin a nivel internacional, Tatyana Franck, también cocuradora de la exposición, no dudó ni un momento en echar una mano a Budi Tek. "Si el Museo Yuz nos ha llamado es porque confían en nuestros conocimientos y experiencia", explica. Los museos suizos en el extranjero son una garantía de calidad y profesionalidad que hace brillar nuestro escaparate".

"A través de todas estas piezas, queremos mostrar cómo la mirada de Chaplin ha revolucionado el mundo del cine y cómo la fotografía le ha ayudado a convertirse en el artista más famoso del mundo", comenta Tatyana Franck.



Especificidad de esta exposición: no se presentará en Lausana, sino sólo en el extranjero. Después de Shanghái (del 8 de junio al 7 de octubre de 2018), continuará su periplo en la Ciudad de México. La sede de este evento cultural aún no se ha determinado. Otras dos ciudades también están en la lista de la gira. "Pero hasta que el proyecto esté terminado, no puedo darle ningún nombre", lamenta Tatyana Franck.

Charles Spencer Chaplin (1889-1977) nació en Londres y empezó a actuar a temprana edad en el British Music Hall. Durante una gira por Estados Unidos, en 1913, recibió el contrato para su primera película en 1914. Fue un triunfo a escala mundial y en 1917 Chaplin era lo suficientemente exitoso para construir sus propios estudios en Hollywood , donde realizó películas hasta 1952. Tras haber sido acusado de simpatizante comunista, abandona Estados Unidos en 1952 y se establece en Suiza.

El 25 de diciembre de 1977 fallece en su finca suiza en Corsier-sur-Vevey.

swissinfo.ch

