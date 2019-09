The work of Robert Frank

Muere Robert Frank, desmitificador del “sueño americano” 10 de septiembre de 2019 - 16:19 El fotógrafo suizo-estadounidense Robert Frank falleció el lunes, en Canadá, a los 94 años. Sus imágenes de la “vida real” en Estados Unidos mostraron la crudeza social de los años cincuenta, una situación que aún no ha sido totalmente resuelta. Nacido en Zúrich en 1924, Frank es considerado uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. En la década de 1950 viajó por Estados Unidos, captando imágenes de personas en situaciones cotidianas que en 1958 fueron recopiladas en su obra The Americans (Los Americanos). A la publicación del libro, que mostraba un rostro diferente al del pretendido “sueño americano”, siguieron una serie de críticas que lo tildaban de “antiamericano” “El libro de Robert Frank ofrecía una visión radicalmente diferente de la sociedad estadounidense de los años cincuenta, una visión que contrastaba con la proyectada por las revistas estadounidenses de la época, como Life que transmitía una imagen optimista y positiva de Estados Unidos”, declaró Sarah Greenhough, responsable de las colecciones fotográficas de la National Gallery of Art de Washington DC, en entrevista con swissinfo.ch, en 2009. En los años sesenta, Frank se dedicó al cine. Su primer trabajo, Pull My Daisy, está basado en una escena de la obra de teatro The Beat Generation del escritor Jack Kerouac. Le siguieron más de 30 películas, entre ellas un documental sobre una gira de los Rolling Stones. Volvió a la fotografía en los años ochenta. En 2009 y 2010, la National Gallery of Art de Washington y la Galerie Nationale du Jeu de Paume de París mostraron una gran retrospectiva de su obra. El galardonado artista se casó dos veces y tuvo dos hijos.