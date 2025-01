Decenas de miles de personas protestan en Estambul contra la guerra en Gaza

Estambul, 1 ene (EFE).- Decenas de miles de personas se han congregado en las primeras horas de este miércoles en el puente de Galata en Estambul para expresar su solidaridad con Palestina y exigir el fin de las operaciones militares israelíes en Gaza.

La marcha había sido convocada por una red de 400 organizaciones de la sociedad civil, encabezada por TÜGVA, una fundación de visión islamista en cuyo consejo asesor participa Bilal Erdogan, hijo del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

La misma organización ya convocó una marcha similar el 1 de enero de 2024, a la que también acudieron decenas de miles de personas.

Este año, TÜGVA propuso el lema «Ayer Santa Sofía, hoy la mezquita de los omeyas (en Damasco), mañana Al Aqsa (la mezquita de Jerusalén)».

El eslogan también fue difundido por el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, en su cuenta en X, junto a las palabras «Gaza será libre, Palestina será libre», y varios otros ministros y altos cargos del Ejecutivo participaron en la marcha.

Los primeros manifestantes llegaron al puente de Galata de madrugada tras concluir el rezo matutino en diversas mezquitas de la zona, entre ellos Santa Sofía, transformada de museo en mezquita en 2020.

Desplegaron una enorme bandera palestina y otra turca en el carril central del puente, junto a las palabras, en turco y en inglés, «Alto al genocidio en Gaza», pero también se escuchaban numerosas consignas religiosas.

«Nadie debe pensar que Turquía está dormida. Nadie debe pensar que los musulmanes duermen esta mañana, cuando todo el mundo parece dormido», dijo Bilal Erdogan, dirigiéndose a los manifestantes en el puente.

«Estamos despiertos, frescos y entusiastas. Gaza no está sola, Palestina no carece de apoyo, Siria no está abandonada», dijo el hijo del presidente.

La Policía impidió, no obstante, a un pequeño grupo de manifestantes desplegar una pancarta que tildaba de «asesinos» a la compañía naviera israelí Zim y la danesa Maersk por, supuestamente, transportar armas a Israel, informa el diario Cumhuriyet. EFE

