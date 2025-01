Defensores de DD.HH. piden a Petro que no envíe representación a la investidura de Maduro

Bogotá, 9 ene (EFE).- Dos centenares de defensores de derechos humanos y organizaciones en Colombia enviaron una carta al presidente, Gustavo Petro, para pedirle que no envíe representación diplomática a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela.

«El envío de representación oficial a la toma de posesión de un régimen no reconocido por la OEA y por numerosos países democráticos, implicaría que Colombia, de alguna forma, estaría validando un proceso electoral que ha sido objeto de múltiples denuncias de fraude y violaciones de derechos humanos», se lee en la carta firmada por defensores de derechos humanos a título personal y varias organizaciones que representan a «la sociedad civil venezolana dentro y fuera de Venezuela».

Petro confirmó este miércoles que no asistirá a la investidura de Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, dio por ganador en las elecciones del pasado 28 de julio.

Pero Colombia en principio sí tendrá representación, con una delegación de bajo nivel liderada por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo.

Miembros de la oposición y organizaciones sociales han criticado esta decisión, que consideran que valida la contestada victoria de Maduro, mientras que el Gobierno de Petro, que ha reiterado en numerosas ocasiones que no reconocerá la victoria hasta que no se publiquen las actas electorales, tiene como objetivo último no romper relaciones con el país vecino, con el que comparte una frontera de 2.219 kilómetros.

«El reconocimiento de Nicolás Maduro sin un proceso electoral transparente no solo perpetúa su régimen ilegítimo, sino que también incrementa las tensiones migratorias», consideran las organizaciones en la carta, en la que recuerdan que ya más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado, y casi 3 millones viven en Colombia.

Por ello, piden a Colombia que asuma un «rol proactivo» en la situación de Venezuela y reconozca «la gravedad de la crisis» y defienda los derechos de la «diáspora venezolana».

«Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente que reconsidere su decisión de enviar representación diplomática a la posesión de Nicolás Maduro. En su lugar, exhortamos a que Colombia lidere un frente regional coherente y firme en la defensa de los derechos humanos y la democracia», concluye la carta enviada a Petro. EFE

