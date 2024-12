Denuncian exclusión de ‘soñadores’ en Obamacare en 19 estados de EEUU tras fallo judicial

Los Ángeles, 10 dic (EFE).- Un centenar de grupos proinmigrantes en Estados Unidos denunciaron este martes que miles de beneficiarios del programa de alivio migratorio DACA, conocidos como ‘soñadores’, serán excluidos de inscribirse en planes médicos bajo la ley de salud conocida como Obamacare en 19 estados republicanos tras un «cruel» fallo judicial.

La coalición ‘Home is Here’, que agrupa a unas 100 organizaciones, señaló que un juez federal de Dakota del Norte bloqueó ayer una orden ejecutiva expedida en mayo por la Administración de Joe Biden que permitía a los ‘soñadores’ obtener un seguro médico a través de Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare).

El juez Dan Traynor dio la razón a un grupo de 19 fiscales de estados republicanos que habían presentado una demanda contra esa norma de Biden argumentando que las leyes del país prohíben dar beneficios públicos a personas sin estatus migratorio legal, y que supone una carga para los contribuyentes.

Los impulsores de la querella celebraron este martes la decisión, entre ellos el fiscal de Kansas, Kris Kobach, que la consideró en X una «gran victoria para el estado de derecho», y el fiscal de Alabama, Steve Marshall, que dijo a los medios que supone «otro clavo en el ataúd de la agenda radical de izquierdas de Biden».

Kobach argumentó que cuando el Congreso aprobó la reforma sanitaria del presidente Barack Obama (2009-2017) nunca tuvo la intención de que los inmigrantes indocumentados recibieran los beneficios de esta ley y señaló que la norma de Biden viola al menos dos leyes que prohíben otorgar beneficios a los indocumentados.

La coalición proinmigrante, en cambio, expresó su rechazo en un comunicado, explicando que «todo el mundo, sin importar su estatus de inmigración, merece poder ir a un doctor y acceder a cuidados médicos», y describiendo como «cruel» que acceder a esos servicios de salud «dependan de dónde vives».

Se estima que unos 580.000 ‘soñadores’, jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños de manera irregular pero han crecido en el país, se benefician actualmente del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), promulgado en 2012 por Barack Obama.

Los beneficiarios de DACA, muchos de ellos de origen mexicano, tienen permiso para vivir, estudiar y trabajar en Estados Unidos. Además, están protegidos de la deportación.

Sin embargo, hasta que Biden no firmó su orden de mayo, los ‘soñadores’ no podían acceder a los planes médicos privados de Obamacare porque técnicamente no cumplían con el requisito de tener una «presencia legal» en Estados Unidos.

La norma expedida por el presidente demócrata modifica esa definición de «presencial legal» para garantizar a los beneficiarios de DACA acceso a seguros médicos.

El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca hace prever que el Gobierno estadounidense no continuará la defensa de la medida en las cortes, aunque el presidente electo ha dicho que quiere trabajar con los demócratas para que los ‘soñadores’ permanezcan en el país. EFE

