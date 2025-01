Directora de ‘True Detective’: «Seguir teniendo tanto reconocimiento es una delicia»

Beverly Hills (EE.UU.), 5 ene (EFE).- La cineasta mexicana Issa López, directora de ‘True Detective: Night Country’, asegura a EFE que «seguir teniendo tanto reconocimiento» con las tres nominaciones al Globo de Oro que ha recibido la serie «es una delicia».

«Se siente como cerrar un ciclo, hace prácticamente un año que la serie estrenó», dijo durante su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro, que se celebran este domingo en Beverly Hills.

López afirmó que en esta edición de los Globos de Oro, la comunidad latina viene «con todo». «Trajimos proyectos totalmente separados, diferentes, demostrando las diferentes direcciones en las que podemos contar historias», agregó.

Y destacó entre los proyectos favoritos nominados en esta edición a ‘Emilia Pérez’, el narco-musical protagonizado por la española Karla Sofía Gascón y la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña.

«Me parece que es una obra maestra. Como mexicana, cuando me enteré de lo que era dije a ver cómo no hay mexicanos y cuando ves la manera en la que le hicieron y el profundo entendimiento de la cultura y la belleza de la historia… me quito el sombrero», sentenció.

La 82º edición de los Globos de Oro se está celebrando este domingo en Beverly Hills

La gala tiene previsto comenzar a las 17:00 hora local (1:00 GMT del lunes) con el narco-musical ‘Emilia Pérez’, protagonizado por la española Karla Sofía Gascón, partiendo como la favorita de la gala con un récord de 10 nominaciones. EFE

