Directora HRW teme que un Trump unilaterista supondrá «una bendición» para Rusia y China

4 minutos

Javier Otazu

Nueva York, 16 ene (EFE).- La directora ejecutiva de Human Rights Watch, Tirana Hassan, teme que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, se deje llevar por sus tentaciones unilateralistas y de retirada de las instituciones internacionales, lo que según ella supondrá «una bendición para Rusia y China, sobre todo China, que podrá avanzar en su agenda para socavar los derechos humanos».

En una entrevista con EFE con ocasión de la presentación de informe anual de HRW sobre los derechos humanos en el mundo, Hassan cree que el multilateralismo es una de las mejores armas para proteger esa causa, junto a los tribunales internacionales, que «no son la panacea que resuelve todo, pero son parte de la arquitectura» de la rendición de cuentas.

Hassan admite que los principios mismos de los derechos humanos se encuentran «debilitados» por la actitud de las grandes potencias: por un lado, Estados Unidos y países europeos como Alemania u Holanda han practicado el doble rasero al no exigir a Israel el mismo nivel de respeto a los derechos básicos que exigen a países como Rusia, Afganistán o Venezuela.

Y por otro, la actitud de China y Rusia que consiste en apelar siempre a la no injerencia cuando se trata de fiscalizar los derechos humanos en otros países, una actitud cada vez más evidente en la esfera internacional pero que para Hassan no admite engaños: «Es una cuestión de autoprotección, no de principios, es como decir: ‘No queremos que nos pase a nosotros y mejor que no les pase tampoco los demás'».

Pero, independientemente de la actitud de las grandes potencias, hay varias vías abiertas para exigir la rendición de cuentas, como demostró Sudáfrica al denunciar por genocidio a Israel ante la Corte Internacional de Justicia -recuerda Hassan-, y cabe aplicar otras medidas al alcance de cada estado, como la prohibición de viajar o los vetos comerciales: «Hay que elevar el costo de los derechos humanos sin necesidad de esperar al consenso global», afirma.

Demonización del inmigrante, un termómetro del deterioro político

Hassan no se muerde la lengua a la hora de calificar al presidente electo de EEUU y su uso de la cuestión migratoria: «Vemos esta demonización del inmigrante utilizada para crear miedo entre la población. Y es lo que los líderes populistas como los de la Administración Trump han estado haciendo para dividir a las sociedades».

Unir las palabras inmigración, crímenes, pandillas y narcotráfico en la misma frase es «manipular la inmigración para fines políticos y lo que consigue es deshumanizar al inmigrante» y por eso esa demonización se ha convertido en el termómetro perfecto para alertar del ascenso de los populismos, advierte.

Europa no se libra de sus críticas en lo relativo a la emigración, en particular los intentos de «externalizar las obligaciones de asilo y protección» -cita el caso de Italia con Albania-, unas decisiones a las que hay que anteponer «el coraje político de llevar a cabo las obligaciones (de asilo) que no solo son morales, son también políticas».

El «oscuro rumbo» de Venezuela

El informe de HRW, dividido por países, es especialmente crítico en el continente americano con Venezuela y Hassan lo justifica: es un país que «ha tomado un rumbo muy oscuro», donde «el nivel de violencia y represión, el ataque que vimos tras las elecciones, es algo sin precedentes».

HRW dispone de abundantes datos -fotografías, vídeos, redes sociales, testimonios directos- que le han permitido documentar violaciones como la fuerza letal policial en la represión de las protestas, redadas de gente corriente (muchos de ellos sin militancia conocida), acoso vecinal de los ‘colectivos’ pro Maduro a los considerados simpatizantes opositores y condenas de un aparato judicial cómplice.

El éxodo de los venezolanos por todo el continente tiene que ver en muchos casos con la persecución política -reflexiona Hassan-, pero sólo Colombia y Brasil, que han concedido a los venezolanos un ‘estatus de protección temporal’, han permitido que éstos puedan establecerse como inmigrantes con derechos casi plenos: al trabajo, a la escolarización infantil o a cuidados médicos.

Sería deseable -concluye- una mayor coordinación a nivel continental para que la carga de la migración venezolana no recaiga solo en unos pocos países (principalmente Colombia y Perú), y máxime cuando se avecina una posible expulsión de venezolanos si Trump lleva a cabo sus promesas de una ‘deportación masiva de inmigrantes ilegales’. EFE

fjo/nqs/lar

(foto) (vídeo)