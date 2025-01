Dos agentes de tránsito son asesinados en dos localidades de la costa de Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 26 ene (EFE).- Dos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) fueron asesinados la noche de este sábado en dos localidades distintas de la costa de Ecuador, tras ataques armados perpetrados por presuntos sicarios, informó este domingo el general César Garzón, comandante del cuerpo de vigilancia de la institución.

El primero de los crímenes se registró en una playa del municipio de Salinas, en la provincia costera de Santa Elena, hasta donde había llegado el teniente coronel Ronald Gancino para ser parte de una reunión social con amigos, según explicó Garzón. Fue entonces cuando sujetos armados llegaron y empezaron a disparar.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

Producto de ese ataque fallecieron el oficial de tránsito y una persona más, mientras que otras dos resultaron heridas.

Horas más tarde, el agente Klever Pérez, que trabajaba en el municipio de Naranjito, en la provincia costera de Guayas, también fue asesinado mientras estaba en una reunión con amigos.

«Estos dos acontecimientos han causado malestar, incomodidad y una severa preocupación en el cuerpo de vigilancia», dijo el jefe de tránsito, quien agregó que aunque es la Policía la que está a cargo de las investigaciones ellos también están haciendo una que ayude a esclarecer los hechos.

Garzón dijo que como institución no conocían si los agentes de tránsito habían sido amenazados, aunque no lo descartó, pero sí aclaró que hasta el momento no existen indicios de que los crímenes tengan alguna conexión entre ellos.

«Nosotros corremos un alto riesgo como servidores públicos y estamos expuestos a un sinnúmero de situaciones», añadió.

Desde hace un año, Ecuador vive bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para luchar contra las bandas criminales, a las que pasó a catalogar como «grupos terroristas», y que son las principales causantes de la crisis de violencia que vive el país, que en 2023 se situó como el más violento de Latinoamérica. EFE

cbs/gpv