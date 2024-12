Dos eurodiputados de SALF entran en los ultraconservadores europeos, pero no Alvise

Estrasburgo (Francia), 18 dic (EFE).- Los eurodiputados de ‘Se Acabó la Fiesta’ Nora Junco y Diego Solier entraron este miércoles en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, pero no el líder de la formación, Luis «Alvise» Pérez, dijeron a EFE fuentes parlamentarias.

Una notificación interna sobre la administración de los grupos políticos que ha podido ver EFE señala que ambos eurodiputados dejan la bancada de los No Inscritos, en la que figuraban desde el inicio de la legislatura a mediados de julio, y se unen a ECR con efecto este mismo 18 de diciembre.

El líder de la formación, Luis «Alvise» Pérez, no figura en esta notificación y permanecería por tanto en los No Inscritos. No sería la única lista electoral española con eurodiputados en dos grupos diferentes, ya que Sumar también divide sus escaños entre los Verdes/Alianza Libre Europea y La Izquierda.

ECR tenía previsto reunirse con Alvise Pérez y el resto de los eurodiputados de ‘Se Acabó La Fiesta’ durante el mes de noviembre antes de tomar una decisión sobre si aceptan su solicitud de entrar al grupo europarlamentario, que se había producido el pasado verano.

Para ECR, es básico que sus miembros se alineen con los valores que contiene la Declaración de Praga, un acuerdo firmado en 2013 y que incluye principios como «la importancia de la familia» como base de la sociedad, la defensa de la soberanía e integridad de los Estados nación, la libertad de empresa y el control férreo de la inmigración.

Otro de los principios básicos de este grupo es la «seguridad transatlántica» a través de una OTAN «revitalizada» y el apoyo a Ucrania frente a la agresión de Rusia.

ECR es actualmente el cuarto mayor grupo de la Eurocámara, con 80 diputados tras sumarse los dos eurodiputados de SALF, y sus dos mayores delegaciones nacionales son la de los Hermanos de Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia, con 24 y 20 representantes, respectivamente.

Quienes ya no forman parte de ese grupo son los eurodiputados de Vox, que abandonaron ECR para integrarse en los Patriotas por Europa, el grupo de ultraderecha impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y familia del partido de la francesa Marine Le Pen que se ha convertido en el tercero más numeroso de la Eurocámara. EFE

