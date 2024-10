Durâo Barroso anima a España y Portugal a abrir Europa hacia África e Iberoamérica

3 minutos

Madrid, 8 oct (EFE).- España y Portugal pueden y deben empujar a la Unión Europea a estar más cerca de África y de Iberoamérica, para contrarrestar la «movilización de resentimiento» que el llamado Sur Global está acumulando contra Europa por culpa de la «propaganda rusa y china», en opinión del expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durâo Barroso.

El político portugués, que ha participado hoy en Madrid en una jornada conmemorativa del 50 aniversario del final de la dictadura en Portugal, ha elogiado -y ha pedido que se mantenga- la «complicidad ibérica» que existe desde que Portugal y España recuperaron la democracia e ingresaron en la Comunidad Europea unos años después, con tanto éxito.

«Hay una complicidad ibérica que tenemos que mantener. No tiene que ser coincidencia, sino convergencia -ha advertido-. Coincidencia no, porque la coincidencia no permite explorar el valor añadido. O sea, convergencia con complicidad entre Portugal y España», ha afirmado Durâo Barroso, quien fue presidente del Ejecutivo comunitario durante una década (2004-2014) y anteriormente primer ministro conservador de Portugal (2002-2004).

«Si hay una civilización global europea fue, en primer lugar, porque España y Portugal fueron los primeros en Europa en ir a otras partes del mundo a contribuir a una civilización global. Por eso, sin arrogancia pero con algún orgullo, tenemos que defender estos valores», ha insistido al comienzo de la conferencia «Inspira Portugal», en la que se ha pasado revista a medio siglo de diálogo entre los dos países, en la sede de la Fundación Ramón Areces.

Ha llegado el momento, en opinión de este político, de que españoles y portugueses «digamos juntos a Europa que precisamos una Europa más fuerte, una Europa política, sin complejos, una Europa que no tenga vergüenza de ser Europa».

Porque España y Portugal son, ha recordado, «países antiguos, con mucha experiencia», incluidas etapas de gloria y de profunda crisis. Por eso, «tenemos una perspectiva geopolítica muy profunda. Por eso entendemos que es fundamental proyectar Europa fuera de Europa y evitar que algunos de nuestros enemigos o adversarios movilicen lo que ahora llaman ‘Sur Global’ contra Europa».

«Es impresionante lo que está pasando», ha explicado. «Con la propaganda china y rusa, hoy se da lo que yo llamo la ‘movilización del resentimiento’ contra Europa. Contra una Europa vista como los antiguos colonialistas y contra EE.UU. como los imperialistas».

«Nosotros, España y Portugal, ligados a África y a Iberoamérica, podemos mantener también esa complicidad nuestra con otras partes del mundo, para evitar que Europa tenga que estar en una posición defensiva. Europa puede estar y tiene que estar más cerca de África y más cerca de Iberoamérica, para evitar esa polarización global» tan peligrosa.

«No podemos permitir que ese Sur Global esté contra nosotros. España y Portugal tienen que tener una visión más larga hacia otras partes del mundo», ha exhortado. EFE

jms/rf