En Suiza, el Gobierno federal prohibió las reuniones de más de cinco personas y la tecnología es adecuada para verificar el cumplimiento de esa medida adoptada para limitar la propagación de la pandemia.

Calles prácticamente desiertas en Lausana: un peatón en el Pont Bessieres, generalmente muy transitado. (Keystone / Laurent Gillieron)

Swisscom, a solicitud de Berna, participa en la detección de reuniones ciudadanas a través de conexiones telefónicas. Más precisamente, el principal operador suizo de telecomunicaciones informará a las autoridades federales en caso de que haya 20 teléfonos inteligentes en un espacio de 100 metros cuadrados.

Pero se ha enfatizado que los métodos de detección asegurarán el cumplimiento del principio de confidencialidad. En primer lugar, los datos de las tarjetas SIM se comunicarán a la Oficina de Salud Pública (OFSP) con un retraso de 24 horas, según lo informado por el periódico Le TempsEnlace externo (25.03), y el ejercicio se limitará a lugares públicos, excluyendo así locales comerciales y áreas residenciales.

El propósito de la operación, explicó el ministro suizo del Interior, Alain Berset, es verificar si la población está cumpliendo con las medidas decididas por las autoridades para combatir el coronavirus.

“No hay intención de monitorear a las personas en tiempo real”, precisó. Solamente se pretende “observar el pasado de forma anónima y global”.

En ese sentido, Swisscom ha asegurado que los datos transmitidos a las autoridades, a un número limitado de funcionarios de la OFSP, serán anónimos: no contendrán información sobre la identidad de los propietarios del teléfono, ni los movimientos realizados por los usuarios.

En particular, continuó el operador de telecomunicaciones, la información no puede combinarse con otros datos ni utilizarse para otros fines, en particular en investigaciones penales.

