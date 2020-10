Fallece ministro suizo que impulsó adhesión a la UE

René Felber, ministro suzo de Exteriores en 1989, desestimó en su momento la importancia de la caída del Muro de Berlín. Keystone / Str

Fallecido este fin de semana a los 87 años, René Felber dirigió la diplomacia helvética durante cinco años (1988-93), relajó la política de neutralidad y fue el primer ministro en defender abiertamente la adhesión de Suiza a la Unión Europea (UE).

Este contenido fue publicado el 19 octubre 2020 - 12:00

swissinfo.ch/ATS/mar

Para René Felber la cuestión europea no era solamente un tema económico, sino también político y existencial.

En mayo de 1992, junto a su colega Jean-Pascal Delamuraz, se dirigió al Consejo Federal (Gobierno) para pedir la apertura de negociaciones tendientes a la adhesión de Suiza a la Unión Europea. La solicitud fue congelada y retirada más tarde.

Felber y una pequeña mayoría del Gobierno de la época, consideraban que el Tratado del Espacio Económico Europeo (EEE) tendría que ser un paso en el camino hacia la adhesión. Junto con Delamuraz, se comprometió vigorosamente con la campaña sobre la EEE. Sin embargo, el mensaje de los dos suizos francófonos no cayó bien en la parte suiza de habla alemana ni en el Tesino. El voto negativo del 6 de diciembre de 1992 fue el principal revés en su carrera.

En general, René Felber enfatizó la política de apertura de su predecesor Pierre Aubert, otro socialista de Neuchâtel. Lo hizo en un período de agitación mundial, marcado en particular por la caída de los gobiernos comunistas de Europa del Este y la dislocación de la URSS. Suiza fue uno de los primeros países en reconocer y cooperar con los nuevos Estados de Europa Central y Oriental.

Al término de la Guerra Fría, relativizó pragmáticamente la neutralidad. Así, Suiza participó por primera vez en las sanciones de las Naciones Unidas durante la guerra del Golfo y el conflicto de Yugoslavia. También comenzó a participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas, en particular en Chipre, Líbano, Namibia y el Sáhara Occidental.

Presidente de la Confederación en 1992, Felber dejó el Consejo Federal la primavera siguiente. Tras la extirpación de un tumor maligno en la vejiga en 1991, no se había recuperado del todo y ya no se sentía capaz de asumir plenamente sus funciones. Su renuncia le permitió “salvar el propio pellejo”, como dijo más tarde.

Relator de la ONU

Tan pronto como dejó el Gobierno, René Felber fue nombrado relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para los territorios ocupados por Israel. Tras presentar dos duros informes sobre el ejército israelí, renunció en febrero de 1995, explicando que solamente la aceleración del proceso de paz en el Oriente Medio podría mejorar la situación.

De 1994 a 1996 se desempeñó como primer presidente de la Asamblea Interjurásica. De 1998 a 2000, René Felber presidió el Consejo de Fundación del Centro Internacional de Desminado Humanitario, en Ginebra.

Incluso ya retirado, Felber nunca ocultó sus opiniones, en particular sobre las relaciones entre Suiza y la UE. Por ejemplo, apoyó la iniciativa ‘Sí a Europa’ en 2001. Para él, la vía bilateral no era una solución a largo plazo. Consideraba que de no adherirse a la UE, Suiza corría el riesgo de convertirse en un satélite de la misma.

Carrera clásica

René Felber nació el 14 de marzo de 1933 en Biel (Berna). Siguió la trayectoria clásica del político suizo, accediendo sucesivamente a los tres niveles de responsabilidad del Estado.

Su carrera política en las filas socialistas comenzó en 1960 en el parlamento municipal de Le Locle, ciudad de la que fue presidente de 1964 a 1980. Fue miembro del Gran Consejo de Neuchâtel de 1965 a 1976 y del Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento) de 1967 a 1981, como líder del grupo socialista durante los últimos meses.

Después de 16 años al frente de Le Locle, Felber continuó su carrera gubernamental en el Consejo de Estado de Neuchâtel. Allí dirigió el Departamento de Finanzas y Asuntos Religiosos de 1981 a 1988.