La bolsa suiza se une al descenso global 10 de marzo de 2020 - 08:50 El mercado bursátil suizo sufrió pérdidas extremadamente fuertes el lunes debido a la combinación de los temores por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo. Los mercados bursátiles de todo el mundo se desplomaron el lunes y los precios del petróleo cayeron hasta un tercio después de que Arabia Saudita lanzara una guerra de precios con Rusia. Al final del lunes, el Índice del Mercado Suizo (SMI) había caído un 5,55% a 9.196,6 puntos en comparación con el día anterior. El diario Neue Zürcher Zeitung (NZZ) indicó que el lunes se había producido la mayor caída en el SMI desde 1988, incluso más grande que la del 11 de septiembre. “Las últimas diez sesiones de negociación se encuentran entre las más tumultuosas de la historia”, señalaron analistas del UBS. En otros lugares, los principales mercados bursátiles europeos cayeron más del 7%; los japoneses, más del 5% y los estadounidenses se hundieron más del 7% después de que Arabia Saudita lanzara una guerra de precios del petróleo con Rusia. Volatilidad Los precios del crudo Brent y de Estados Unidos cayeron $14 por barril a tan solo $ 31.02 y $ 27.34 en operaciones volátiles. El Dow Jones Industrial Average cayó 1,280.4 puntos, o 4.95%, a 24,584.38. El S&P 500 perdió 143.44 puntos, o 4.83%, a 2,828.93 y el Nasdaq Composite cayó 372.11 puntos, o 4.34%, a 8,203.51. Los mercados de valores en Frankfurt y París cayeron un 8,5% y Londres se hundió un 12%. El principal índice de Italia cayó casi un 15% después de que el gobierno ordenara el pasado fin de semana un cierre de gran parte del norte del país, incluida la capital financiera, Milán. En todo el mundo, se han registrado más de 114 300 casos de infección en 111 países y territorios, causando la muerte de 4 026 personas, según un recuento de Reuters. Mientras tanto, Suiza registra dos decesos y más de 300 contagios.