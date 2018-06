Derechos de autor

Prolongan medidas contra grupos terroristas 06 de junio de 2018 - 20:18 Ambas cámaras del Parlamento aprobaron de forma unánime la prohibición de los grupos terroristas de al-Qaeda y del Estado Islámico en Suiza por otros cuatro años. La medida veta la participación o el apoyo a las organizaciones prohibidas, así como la distribución de propaganda relacionada y el reclutamiento. La disposición entró en vigor por primera vez en 2015, pero estuvo limitada hasta fines de 2018. Para evitar lagunas legales, la Cámara de Representantes y el Senado decidieron extender la prohibición por cuatro años hasta el año 2022. + Esos ciudadanos a los que Suiza ya no quiere En 2022, la prohibición será reemplazado por nuevas regulaciones para combatir el terrorismo. Bajo las nuevas regulaciones, la policía podrá tomar medidas preventivas contra los militantes potencialmente peligrosos y la prohibición de viajar con fines terroristas será incluida en el Código Penal suizo.