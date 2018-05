(it)

Premian labor de cohesión de imán y rabino 30 de mayo de 2018 - 12:34 Cuatro líderes religiosos, incluidos un rabino y un imán, fueron galardonados por sus esfuerzos para acercar a las comunidades religiosas suizas. Otorgado por primera vez, el premio de la Federación Suiza de Comunicaciones Israelitas y de la Plataforma de Judíos Liberales de Suiza reconoce la labor de personas que contribuyen de manera significativa a la cohesión social y la paz religiosa en Suiza. El premio (dotado de 10 000 francos) fue atribuido a dos grupos de personas, el primero, constituido por el imán Muris Begovic y el rabino Noam Hertig, de Zúrich, y el segundo, por el diacono protestante Maurice Gardiol y el líder de oración judío Eric Ackermann, de Ginebra. Entre los oradores de la ceremonia de premiación que tuvo lugar el martes (29.05) en Berna, estuvo el presidente y ministro suizo de Interiores, Alain Berset. + Las religiones del mundo bajo un mismo techo Begovic y Hertig apoyan el proyecto ‘Respect’, que facilita los intercambios culturales entre las comunidades musulmana y judía. Mediante la organización de talleres, la estrategia fomenta un diálogo activo destinado a suprimir los prejuicios mutuos. Gardiol y Ackermann desarrollaron una plataforma interreligiosa en Ginebra y también han fomentado el diálogo entre estudiantes judíos y no judíos a través de visitas a los salones de clases. Además, participan en la Escuela de Trabajo Social de Ginebra, donde imparten un curso sobre el papel que juegan la religión y la espiritualidad en el trabajo social.