EE.UU. busca proteger cuatro especies amenazadas de elizones del Caribe

Miami (EE.UU.), 18 dic (EFE).- El gobierno estadounidense ha propuesto incluir cuatro especies de eslizones del Caribe bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, en inglés) para protegerlas, así como convertir en «hábitat crítico» las áreas donde viven estos reptiles en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre ha precisado este miércoles en un comunicado que el eslizón de Puerto Rico, el menor de las Islas Vírgenes y el bronce de las Islas Vírgenes, están siendo propuestos para la lista como especies en peligro.

«Estas especies están amenazadas por depredadores no nativos como las mangostas y los gatos, y la pérdida y degradación de hábitat debido al desarrollo», ha subrayado.

Entre tanto, ha aclarado que otro eslizón, el de Culebra, está amenazado por depredadores no nativos, la pérdida y degradación de hábitat debido al desarrollo, y el aumento del nivel del mar y marejadas ciclónicas causadas por el cambio climático.

La agencia federal también propone como «hábitat crítico» para estos eslizones áreas de la isla de Culebra y los cayos circundantes, y la isla de Desecheo, en Puerto Rico, y la isla de Hans Lollik, Water Island, Buck Island y Turtledove Cay, en las Islas Vírgenes.

El hábitat crítico contiene las características físicas y biológicas necesarias para los procesos de vida y reproducción exitosa. Su designación no afecta la propiedad del terreno, no permite que el gobierno tome o maneje la propiedad privada, no establece un refugio, reserva u otra área de conservación, ni tampoco permite que el gobierno o el público acceda propiedad privada, ha aclarado la agencia.

Tampoco afecta todas las actividades que ocurren dentro de las áreas designadas, solo aquellas actividades de agencias federales, actividades que tengan fondos federales o que requieran un permiso federal, o actividades que tenga probabilidad de destruir o que modifiquen adversamente el hábitat crítico. EFE

