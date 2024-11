EEUU avisa que soldados norcoreanos en Ucrania son «blanco legítimo» si entran en combate

Naciones Unidas, 4 nov (EFE).- Estados Unidos advirtió este lunes de que los soldados norcoreanos desplegados en Ucrania -10.000, según el espionaje militar estadounidense- «se convertirán en blancos militares legítimos si entran en combate contra Ucrania, o en operaciones de apoyo al combate».

La advertencia la pronunció el embajador adjunto de EE. UU. ante la ONU, Robert Wood, quien admitió que esos soldados norcoreanos aún no han sido vistos desplegados en combate, pero «esperamos que lo hagan en los próximos días», en unas declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al país asiático y los planes de no proliferación nuclear.

El diplomático estadounidense aseguró que «el tipo de entrenamiento que Rusia está proporcionando a estas fuerzas (norcoreanas) indica con claridad que Rusia piensa usar esas fuerzas en la línea del frente», pues ha incluido entrenamiento en operaciones de artillería, infantería y manejo de drones y aparatos no tripulados.

Según Wood, la llegada de 10.000 soldados norcoreanos se suman «al traslado ilegal de armas norcoreanas a Rusia, que Rusia ha usado contra Ucrania, incluso contra blancos civiles», y todo ello supone violar al menos tres resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

La representante de Rusia, Anna Evstigneeva, calificó de «especulaciones» el envío de soldados norcoreanos a Rusia, pero a continuación reprochó «el doble rasero» que supone denunciar ese supuesto envío cuando «es muy conocido que hay (en Ucrania) cientos, si no miles de soldados de la OTAN; no mercenarios, sino instructores, oficiales y personas responsables del uso de armamento de alta precisión».

La diplomática criticó en particular al secretario general de la ONU, António Guterres, por haber advertido ayer contra la internacionalización de la guerra en Ucrania, cuando «nunca expresó el mismo tipo de preocupación por la lista creciente de armas occidentales de largo alcance enviadas a Ucrania, las discusiones sobre si pueden o no usarse dentro del territorio ruso, por no hablar del envío de personal de la OTAN a la zona de conflicto».

Por su parte, el embajador francés, Nicolas de Rivière, destacó que la llegada de soldados norcoreanos al frente de Ucrania tiene un precio para Rusia: «A cambio de ese apoyo, Rusia ofrece impunidad a Corea del Norte y asistencia para desarrollar sus programas ilegales» de armamento, que durante quince años están violando la política de sanciones impuestas por el Consejo contra el régimen de Pionyang. EFE

