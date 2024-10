Ejército israelí derriba un dron en el Mar Rojo y pide evacuación en un sector de Beirut

(Actualiza con bombardeo israelí a edificio en Beirut)

Jerusalén, 10 oct (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) informaron en la madrugada de este jueves del derribo en el Mar Rojo de un dron que no alcanzó a ingresar al espacio aéreo israelí.

En el reporte, que no adjuntó detalles de la operación, se mostró un video en el cual se observa la interceptación del aparato.

Según el diario The Times of Israel, el objeto aéreo no tripulado había sido lanzado por la Resistencia Islámica en Irak.

Por otra parte, y según reportes de la cadena de TV libanesa Al Mayadeen, Israel bombardeó un edificio residencial en el área de Haret Hreik, ubicado en el suburbio sur de Beirut.

Pocas horas antes, el portavoz del Ejército israelí Avichay Adraee había publicado un mensaje en su cuenta de X en el que pidió la evacuación de este sector debido a la inminencia del ataque de las IDF contra objetivos de Hizbulá.

El mensaje mostraba la ubicación del edificio señalado en color rojo junto a un texto que indicaba que los residentes del sector se encuentran cerca de instalaciones de interés pertenecientes a Hizbulá contra las cuales las IDF actuarán en un futuro cercano.

El pedido de evacuación fue hecho poco después de que cinco personas murieran y 12 resultaran heridas en un bombardeo israelí que tuvo como objetivo un apartamento ubicado en un hotel que acogía a familias desplazadas por la guerra al norte de la localidad de Sidón, en el sur del Líbano.

Combates en el sur del Líbano

Por su parte, el grupo extremista libanés indicó en su canal de Telegram que había llevado a cabo varias operaciones en contra de las IDF a lo largo de toda la frontera libanés-israelí.

Los integrantes de Hizbulá se vieron frente a frente con los soldados israelíes en puntos como Blida, Labouneh, Maroun al-Ras, Tufa, Mays al-Jabal y Muhaybib y, siempre según la organización considerada como terrorista por Estados Unidos, se causaron muchas bajas en las filas israelíes, información que no se pudo comprobar de manera independiente.

Otra baja en el organigrama de Hizbulá

Asimismo, la facción apoyada por Irán sufrió este miércoles la baja de otra figura importante en su cuadro de líderes.

Se trata de Adham Jahout, importante cabecilla en la región de los Altos del Golán y que, según las FDI, “transfería información de partes del régimen sirio a la organización Hizbulá, y enviaba reportes que recopiló en el frente sirio para llevar a cabo operaciones contra Israel”.

Conforme a datos de las IDF, aproximadamente 220 proyectiles disparados por Hizbolá cruzaron desde el Líbano hacia Israel.

En total, el grupo pro-iraní disparó 360 proyectiles hacia territorio israelí a lo largo de la jornada. EFE

