El acuerdo UE-Mercosur marca una histórica cumbre y da alas al bloque suramericano

Montevideo, 6 dic (EFE).- El cierre hoy del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur da alas al bloque sudamericano y marca la histórica cumbre celebrada en Montevideo con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de los mandatarios de los países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), en proceso de ingreso pleno (Bolivia) o de adhesión (Panamá).

«Es un día verdaderamente histórico», destacó este viernes en conferencia Von der Leyen, quien llegó el jueves a Montevideo tras una escala en Sao Paulo, y mantuvo una reunión con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anfitrión de esta 65ª Cumbre del Mercosur.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa un oportuno impulso para la consolidación del bloque suramericano, que en los últimos años ha estado sumido en intensas discusiones internas sobre las prioridades y estrategias para negociar acuerdos de libre comercio.

El pacto no solo refuerza la posición del Mercosur en el escenario global, sino que también aporta claridad y dirección a sus esfuerzos para establecer relaciones comerciales sólidas, superando divisiones internas y consolidándose como un actor relevante en el comercio internacional.

«Estamos en las etapas finales. Ojalá los líderes puedan dar la decisión final de que se acordó un texto. El texto está prácticamente pronto», había anticipado el canciller uruguayo, Omar Paganini, tras la reunión Von der Leyen-Lacalle Pou.

Y así fue. Acto seguido Ursula von der Leyen se reunió con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y tras el encuentro el anuncio se convirtió en oficial.

En la sede del Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea brindó una conferencia junto a Lacalle Pou, Javier Milei, Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva durante la cual recordó el inicio de las conversaciones entre los dos bloques continentales hace 25 años, y destacó que hoy esa visión se ha hecho realidad.

«Estamos fortaleciendo esta alianza única como nunca antes y al hacerlo estamos enviando un mensaje claro y poderoso al mundo», subrayó Von der Leyen, para quien esta iniciativa no constituye solo una necesidad económica, sino también «una oportunidad política».

El acuerdo es una «clara respuesta» al fraccionamiento y la división, expresó la presidenta de la Comisión Europea. Ambos bloques han logrado derribar barreras que permitirán el ingreso de inversiones en un mercado de más de 700 millones de personas, agregó.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó durante su discurso en la Cumbre de Presidentes, que el acuerdo comercial es un texto «equilibrado» que reconoce las «credenciales ambientales» del bloque sudamericano.

Y también enfatizó que los países miembros del Mercosur han invertido un «enorme capital político y diplomático» para negociar el tratado.

En tanto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró que se trata de un paso muy importante y destacó los beneficios que traerá para la región.

«Cuando uno mira el acervo de capital que tiene Sudamérica, que tienen nuestros países miembros del Mercosur, somos la región del mundo que tiene absolutamente todo. Todo lo que el mundo necesita, nosotros lo tenemos», subrayó.

En la misma línea, Luis Arce, presidente de Bolivia -país que se encuentra en la fase final de su plena integración al bloque- apuntó hacia un multilateralismo en beneficio de los pueblos.

Al margen del acuerdo UE-Mercosur, la jornada estuvo marcada por la firma de los protocolos para que Panamá se convierta en Estado asociado del Mercosur.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, calificó el hecho de histórico y remarcó que el acuerdo potenciará los lazos entre su país y el bloque.

Por su parte, el anfitrión de la cumbre, Luis Lacalle Pou, quien el próximo 1 de marzo cederá la Presidencia de Uruguay a Yamandú Orsi -también presente en la reunión- enfatizó que su país tiene la «vocación de abrirse al mundo».

Tras el cierre del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, ha llegado la hora de entablar negociaciones con China de cara a un eventual tratado de libre comercio, apuntó Lacalle Pou.

Como colofón de la cumbre, el mandatario uruguayo cedió la presidencia temporal de Mercosur al gobernante argentino, Javier Milei, conocido por su postura disconforme con la trayectoria del bloque.

Al hacer uso de la palabra, Milei anunció que en el próximo semestre buscará recuperar el espíritu crítico de comprender al bloque como un instrumento perfectible.

«El Mercosur representa únicamente el 1,6 % del comercio mundial. No podemos dar la espalda al resto del mundo, no nos podemos dar ese lujo. Para nosotros liberar el corsé asfixiante del Mercosur no es una mera preferencia, es una necesidad», enfatizó.

Por ello, Argentina presentará una propuesta para ajustar a estándares internacionales el arancel externo común, que Milei considera «excesivamente alto».

Previamente, Milei habia dicho que, si bien la responsabilidad del fracaso argentino cae mayormente en décadas de una política económica destructiva, el Mercosur y sus restricciones «han sido un escollo para los argentinos».

De esta forma y tras una foto de familia que no contó con la presencia de Lula, quien se retiró unos minutos antes, se cerró una Cumbre del Mercosur que pasará a la historia por haber desbloqueado por fin un acuerdo negociado durante un cuarto de siglo. EFE

