El arte en español se abre paso en la Feria de Arte de Londres con obras de Picasso o Miró

Raúl Bobé

Londres, 22 ene (EFE).- Una reinterpretación de ‘Las Meninas’ de Velázquez al estilo de Picasso confluye junto a obras originales del pintor malagueño o Joan Miró mientras otros artistas emergentes de España y Latinoamérica se abren paso en la 37ª edición de la Feria de Arte de Londres, que abre sus puertas este miércoles.

El histórico edificio del Business Design Centre de la capital británica alberga la feria desde que comenzó su andadura en 1988, con 36 expositores y apenas unos pocos miles de visitantes, pero con el objetivo de englobar a toda la escena artística del Reino Unido bajo un mismo techo.

Casi cuatro décadas después, la Feria de Arte de Londres (London Art Fair) se ha convertido en una cita indispensable en el mercado artístico, pues en este 2025 cuenta con 130 galerías y prevé recibir unos 24.000 visitantes hasta el próximo 26 de enero.

La directora de catálogo de la London Art Fair, Sarah Monk, explica a EFE que la razón por la que la feria ha mantenido su estatus a nivel global es por su versatilidad y su capacidad de evolución y adaptación «a los cambios en el mercado del arte, en los coleccionistas y en las tendencias que se ven reflejadas en los artistas que se exhiben».

Monk confiesa que está «orgullosa» de la posición reputacional de la feria dentro del sector -aunque de menor tamaño e influencia que otras como ARCO, en Madrid-, pues ofrece un catálogo artístico de un rango de precios medio-alto, con obras que van desde las 200 hasta el medio millón de libras esterlinas.

Mayor representación internacional

En esta edición, analiza Monk, muchas de las obras tratan temáticas como la identidad o la relación con la naturaleza y buena parte de los expositores han apostado por ofrecer un mayor «equilibrio de género» o incluso priorizado colecciones de artistas femeninas o de minorías étnicas.

También congrega el mayor número de galerías internacionales de los últimos años, con representación de 18 países, tales como Japón, Corea del Sur, Turquía o España, entre otros.

Ferran Josa, director de la galería de arte contemporáneo Pigment Gallery, con base en Barcelona, relata a EFE que se decidió a debutar en la feria londinense tras haberla visitado en el pasado porque «se ceñía muy bien al guión y cuadraba mucho con las expectativas» que tenían para aterrizar en Londres.

De acuerdo con el catalán, las ferias de arte se han convertido en un «motor económico importante» para las galerías y su objetivo en este primer año de London Art Fair es «internacionalizar» la obra de los artistas que representan, recuperar la inversión y conectar con los clientes para poder regresar en las próximas ediciones.

Entre la selección que exhiben en la capital británica, se incluyen piezas de las pintoras barcelonesas Ana Monsó y Dominica Sánchez, varios grabados del artista bilbaíno Juan Escudero o fotografías del argentino Patricio Reig.

En el plantel de expositores se incluye también Wizard Gallery, con sede en Milán y Londres, pero con alma latina. En su catálogo se incluyen varios -y muy coloridos- ejemplares del artista leonés Carlos Álvarez Las Heras, así como obras del cubano Diango Hernández, entre otros.

Al galerista venezolano Federico Gay Luger lo que más le atrae de citas como la London Art Fair es su impredecibilidad: «La feria también tiene un factor de suerte muchas veces. Es un poco como jugar y nos gusta también ese aspecto de no saber. Que la sorpresa nos agarre», confiesa a EFE.

Aunque, sin duda, la joya de la corona de esta London Art Fair es el estand del Sainsbury Centre, como museo invitado de la 37.ª edición, con el inquietante ‘Study for Portrait of P.L. no. 2’ de Francis Bacon y el ‘Desnudo femenino con brazos levantados’ del pintor Pablo Picasso para deleite de los visitantes, si bien no están a la venta.

La responsable de colaboraciones del Sainsbury Centre, la mexicana Ximena Aguilar, destacó a EFE que este museo, situado en Norwich (este de Inglaterra), celebra en este 2025 su 50 aniversario, por lo que han traído a la feria algunas de las mejores piezas de su colección, y que tienen «mucha resonancia» con lo que el resto de galerías están exhibiendo. EFE

