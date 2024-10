El banco Intesa Sanpaolo se disculpa por el empleado que ‘espió’ más de 6.000 cuentas

Roma, 13 oct (EFE).- El Intesa Sanpaolo, el mayor grupo bancario de Italia, ha pedido «disculpas» después de que uno de sus empleados, ya despedido por la entidad y que está siendo investigado por la Justicia, accediese a más de 6.000 cuentas corrientes, incluida la de la primera ministra, Giorgia Meloni, y otros políticos, deportistas y famosos.

«Lamentamos mucho lo ocurrido y pedimos disculpas. Lo que pasó no debe volver a ocurrir», señala el banco en un comunicado emitido anoche, en el que explica que «un empleado desleal cometió una infracción grave de las normas, reglamentos y procedimientos internos» y «consultó datos e información sobre algunos clientes de forma injustificada».

Vincenzo Coviello, de 52 años, está siendo investigado por la Fiscalía de Bari (sur) por acceso abusivo a sistemas informáticos e intento de obtención de «información de interés para la seguridad del Estado», además de violación de la privacidad y del secreto de datos sensibles, tras acceder a las cuentas de decenas de políticos y cargos públicos, empresarios, militares, policías, deportistas y personajes del mundo del espectáculo.

«El sistema de control interno lo detectó, enviamos una notificación al Garante de la Privacidad, despedimos al empleado desleal y presentamos una denuncia como parte perjudicada», indica el grupo bancario después de la tormenta mediática desatada por el caso.

Entre febrero de 2022 y abril pasado, cuando la red de seguridad cibernética del banco advirtió anomalías, fueron presuntamente ‘espiados’ más de 3.500 clientes de 679 sucursales de Intesa Sanpaolo, según las investigaciones de la Fiscalía recogidas por los medios locales.

«Confirmamos que no ha habido ningún problema de seguridad informática con respecto al cual Intesa Sanpaolo se sitúa en las mejores posiciones internacionales», añade el grupo, que va a proponer este semana el nombramiento del general de los Carabineros Antonio De Vita como máximo responsable de seguridad, con responsabilidad para la ciberseguridad.

Aunque el exempleado bancario ha asegurado que solo lo hizo «por curiosidad» y que no transmitió a nadie esa información confidencial, según una carta envida a la entidad, la Fiscalía investiga la existencia de posibles cómplices.

Además de las cuentas de Meloni, Coviello también accedió a las de su expareja, el periodista Andrea Giambruno, y su hermana, Arianna, junto a sus ministros de Turismo, Daniela Santanché, y Defensa, Guido Crosetto.

«Espero claramente que la justicia nos dé una explicación en algún momento», dijo este sábado Meloni al ser preguntada sobre el asunto: «Los grupos de presión no aceptan tener en el Gobierno a alguien a quien no se pueda chantajear. Así que quizá intenten quitárselo de en medio por otros medios. Me temo que no lo conseguirán».

«Creo que hay funcionarios, empleados públicos y privados, que se llevan ilegalmente información y la venden en el mercado. ¿A quién? Esa es la respuesta que estamos esperando», añadió la primera ministra. EFE

