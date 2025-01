El brasileño Jardine destaca que las rotaciones harán más fuerte al campeón América

2 minutos

Torreón (México), 25 ene (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del campeón América del fútbol mexicano, destacó este sábado que las rotaciones entre sus jugadores harán que la competencia interna fortalezca a su equipo.

«Dar actividad a aquellos que no tuvieron muchos minutos en la Liguilla pasada nos deja buen sabor, esa competencia interna nos da respeto de nosotros mismos, hace que todo sea más sano y hará que el América sea más fuerte», aseveró el timonel luego del triunfo de su equipo 1-4 ante Santos Laguna en la tercera jornada del Clausura.

El duelo fue dominado por las Águilas que anotó gracias al chileno Víctor Dávila, Erick Sánchez y un doblete del estadounidense Alejandro Zendejas. Santos tuvo su mayor volumen de llegadas en el segundo tiempo, sólo consiguió descontar con un penalti que convirtió el hondureño Antony Lozano.

Jardine, quien ha conseguido tres títulos de liga consecutivos con las Águilas, negó que por los logros el América se sienta favorito para un cuarto campeonato.

«Nunca me meto en esos temas, la verdad es que no nos importa, menos en este momento del torneo que apenas va a iniciando. Nosotros dejamos el tema de elegir a los favoritos para los medios y no por eso vamos a perder la humildad, el torneo es muy complicado, hay muchos equipos que pelearán por el título», puntualizó.

El estratega aplaudió el desempeño de sus jugadores este sábado, a pesar de las ausencias de sus hombres de ataque como el uruguayo Rodrigo Aguirre y el capitán Henry Martín, y también destacó la labor que tuvieron los juveniles que jugaron las dos primeras jornadas mientras el primer equipo hacía pretemporada.

«Cambiamos la forma de comenzar el torneo, lo hicimos con la Sub-23 que dieron una buena demostración en las dos primeras fechas, porque de otra forma tener una buena pretemporada parecía imposible, eso es lo que importa. Hoy estamos felices de ver al equipo jugando con dinamismo, disfrutando de cómo iniciamos», concluyó.

Con la victoria las Águilas llegaron a siete puntos con lo que treparon a la cima del certamen.

En la cuarta jornada del Clausura el América recibirá al San Luis el próximo martes. EFE

as/gb/cav