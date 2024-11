El Calendario Pirelli 2025 reivindica el arte del desnudo con Hunter Schafer o John Boyega

4 minutos

Raúl Bobé

Londres, 12 nov (EFE).- El emblemático Calendario Pirelli desveló este martes en el Museo de Historia Natural de Londres su sensual propuesta para 2025, que con el título ‘Refresh and Reveal’ reivindica la belleza natural de los cuerpos desnudos y cuenta con figuras como Hunter Schafer, John Boyega o Padma Lakshimi, entre otros.

Desde que el fotógrafo de ‘The Beatles’, el británico Robert Freeman, capturase hace sesenta años el primero en las playas de Mallorca, el almanaque de la empresa de neumáticos italiana se ha convertido en una institución de la fotografía mundial y en esta 51 edición se ha propuesto volver a sus raíces históricas, pero con una visión reinventada, sofisticada y diversa.

Ahora desde las playas de Miami, el resultado es ‘Refresh and Reveal’, que corre a cargo del joven fotógrafo estadounidense Ethan James Green y se compone de 24 imágenes, en las que retrata -ligeros de ropa- a doce personalidades, en su mayoría mujeres, y se combinan las instantáneas en color y en blanco y negro.

El plantel femenino lo componen las actrices Hunter Schafer, Simone Ashley, Hoyeon, Jodie Turner-Smith; las modelos Connie Fleming y Jenny Shimizu, la presentadora de televisión Padma Lakshmi, la cantante italiana Elodie o la artista estadounidense Martine Gutierrez.

Aunque en un intento por quitarse el sambenito de la perpetuación de la «sexualización» de la mujer, desde hace algunos años el Calendario Pirelli también incluye a rostros masculinos, en esta ocasión el del actor británico John Boyega, el intérprete francés Vincent Cassel y el propio Ethan James Green, que también se puso delante de la cámara, siguiendo la estela de Prince Gyasi (2024) y Bryan Adams (2022).

La búsqueda de la belleza

En un encuentro con otros medios internacionales, Green confesó a EFE que le hubiera gustado contar con la cantante estadounidense Lana del Rey para este calendario y explicó que la sensación de desnudarse frente al objetivo fue «muy liberadora» al estar rodeado de gente de confianza y tras haber visto como otras personas se «destapaban por completo» ante él.

A John Boyega (Star Wars) le convenció su hermana, fiel admiradora y coleccionista del Calendario Pirelli y el proceso le ha ayudado a ganar más seguridad con su cuerpo y a aceptar las diferencias.

«Estaba a mitad de un programa de pérdida de peso y no estaba necesariamente preparado para desnudarme, pero no me importó», dijo el británico a EFE, que aseveró que mentalizarse de estar sin ropa cambió por completo su cuerpo y su fisicalidad durante el rodaje.

«El desnudo para mí tiene que ver con la pureza en su máximo exponente con arrancar todos los artificios y mostrar lo que queda, lo que la Madre Naturaleza ha creado y el cómo viniste a este mundo», explicó Lakshmi a EFE, presentadora de ‘Top Chef’, que añadió que lo más bonito del calendario es que «muestra todas las diferentes formas de belleza que existen».

La encargada de transmitir esa belleza a través de los cuerpos desnudos es la directora de moda Tonne Goodman, que admite a EFE que, viniendo del mundo de la moda (como editora en Vogue), su mayor reto fue no depender de los estilismos: «Tenía que quitar ropa, pero antes de poder hacerlo tenía que ponerla».

A lo largo de sus seis décadas de historia, el Calendario Pirelli ha pasado por diferentes épocas -con interrupciones incluidas- pero ha conseguido mantener su estatus relevante.

Puede presumir también de haber contado con la firma de profesionales de la talla de Richard Avedon, Annie Leibovitz, Patrick Demarchelier o Karl Lagerfeld en sus imágenes; así como de haber fotografiado a iconos globales como Naomi Campbell, Yoko Ono, Sophia Loren o recientemente Rosalía.

Aunque la idea del Calendario nació en la filial británica de la empresa de neumáticos, el objetivo siempre ha sido claro: plasmar la belleza que caracteriza a la idiosincrasia italiana de la marca; un concepto que, a juicio del CEO de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, se recoge en este nuevo almanaque.

«La belleza está donde hay armonía y cuando todo es natural y no intenta mostrar nada diferente a la realidad. Y creo que este calendario ha sido capaz, Ethan (James Green) ha sido capaz, de capturar esta premisa en la que todos los talentos diferentes eran naturales», concluye Tronchetti Provera. EFE

