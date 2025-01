El cardenal peruano Cipriani niega haber abusado de menor tras denuncia periodística

3 minutos

Lima, 25 ene (EFE).- El cardenal peruano Juan Luis Cipriani negó este sábado haber cometido abuso sexual de un menor en 1983, después de que el diario español El País publicara una investigación periodística que asegura que el papa Francisco forzó su retiro en 2019 por este presunto suceso.

«Ante las acusaciones que hoy, 25 de enero de 2025, ha publicado el diario El País sobre mi persona, quiero aclarar que los hechos que describen son totalmente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente ni en 1983, ni antes, ni después», afirmó Cipriani a través de un comunicado.

Precisó que en el artículo se recogen unas acusaciones presentadas a la Santa Sede en 2018, referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983, e indicó que en agosto de 2018 fue informado de que había llegado una denuncia que no se le entregó.

«A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera de Perú», relató.

Y agregó que en ese momento se le pidió guardar silencio, algo que ha hecho hasta ahora, señaló el cardenal miembro del Opus Dei que fue arzobispo de Lima entre 1999 y 2019.

Pero destacó que el 4 de febrero de 2020 tuvo una audiencia con el papa Francisco, quien le permitió reanudar sus tareas pastorales, como así demuestra su actividad realizada en los últimos años.

«En estos años fuera de Lima viví en Roma (…) hasta que cumplí los 80 años y me retiré de toda ocupación en la curia romana y me trasladé a Madrid», añadió.

También aprovechó la ocasión para manifestar «su rechazo y repulsa total» a los abusos sexuales a menores y personas vulnerables, y reiteró su compromiso con la lucha de la Iglesia «para erradicar esta lacra».

«Resulta grave que se publique de manera parcial información que parece proceder de documentación reservada por la Santa Sede que ni siquiera yo tengo en mi poder. Por desgracia, no es la primera vez que se acusa a un cardenal en falso con relatos llenos de detalles escabrosos», reza su misiva.

Al final de su comunicado, hace referencia al denunciante, ahora de 58 años, que afirmó que los presuntos abusos fueron cometidos en un centro para estudiantes en Lima durante el sacramento de la confesión cuando tenía entre 16 y 17 años.

«A pesar del dolor que todo esto me provoca, no guardo rencor al acusador, rezo por él y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico, pero reitero mi completa inocencia», finalizó el cardinal.

Cipriani reapareció en Perú el 7 de enero, cuando el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le otorgó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz «por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica». EFE

pbc/enb