El Chojín sobre el rol de la palabra: «El problema del mundo es que no se tienden puentes»

Ailén Desirée Montes

São Paulo, 13 nov (EFE).- «Soy una persona que piensa que lo más importante de su música es la comunicación», de esta forma comienza la entrevista con EFE el rapero español Domingo Antonio Edjang Moreno, conocido como ‘El Chojin’, que tras 25 años de trayectoria musical sigue reivindicando el valor de la palabra.

Durante su paso por São Paulo en el inicio de su segunda gira por Brasil, El Chojin cuenta que utiliza el rap desde los 13 años para transmitir sus valores y diagnostica que «uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad» en los últimos años es que no logramos comunicarnos y «tender puentes».

«Unos creemos una cosa, otros creen otra y no se tienden puentes. Es muy importante la palabra, la capacidad de comunicarnos es quizás lo único que nos diferencia de los animales. Me da mucha pena saber que teniendo esa posibilidad no la utilizamos», expresó el músico, que se destaca por sus composiciones en contra de la violencia, el uso de drogas y el racismo.

El intérprete cree que en este momento histórico «la verdad ha dejado de importar» y las personas solo buscan información que les permita «validar sus opiniones».

«Lo que más importa es escuchar en algún sitio, medio de comunicación o red social algo que se parezca a eso que quiero oír para valorar más lo que yo opino y separarme más de mi vecino que tiene los mismos problemas que yo», lamentó el músico.

En este sentido, el artista oriundo de Madrid señaló a la clase política como la gran responsable de esta problemática, ya que sus discursos plantean que para ser un buen ciudadano es necesario pensar y decir lo que ellos quieren, y aquel que no lo haga “es un enemigo».

Como ejemplo, El Chojin hizo referencia a la polarización política que se vive en España, hecho que para él se pudo visualizar de forma muy clara en el tratamiento político y mediático de la dana, la tragedia climática que causó más de 200 muertes y dejó a Valencia, la zona más afectada, sumergida en agua y barro.

«Me descorazona que haya gente que sea capaz de convertir una tragedia de tal magnitud en un arma arrojadiza a nivel político. La izquierda le echa la culpa a la derecha y la derecha se la echa a la izquierda y entre medias tenemos a un montón de gente diciendo mentiras», sentenció.

La importancia de la salud mental

El nombre del artista, que cuenta con más de 500.000 escuchas mensuales en Spotify, comenzó a sonar en revistas del corazón y prensa rosa hace un año cuando la reina Letizia citó una frase de su canción “No es egoísmo” en un acto por el Día de la Salud Mental.

“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto», citaba la monarca en su discurso, sin rapear aunque con buen ritmo.

Esta canción, lanzada en 2023 con la artista española Rozalén, busca resaltar la importancia de cuidar la salud mental y priorizarse a uno mismo cuando es necesario.

“Hay un fallo de concepto en general cuando hablamos de salud y salud mental como si fueran cosas diferentes. Creo que la mente y el cuerpo están en el mismo sitio. Si no funciona parte del cuerpo está mal, si no funciona parte de la cabeza también está mal”, afirmó el rapero de 47 años, que está en São Paulo para dos presentaciones en el Instituto Cervantes. EFE

