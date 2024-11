El director de la Aecid ve «un gran futuro» en la cooperación de España con El Salvador

Sara Acosta

San Salvador, 29 oct (EFE).- El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Antón Leis, destacó en una entrevista con EFE en San Salvador que ve «un gran futuro» en la cooperación de su país con El Salvador y dijo además que realza a la cultura como «motor de desarrollo y de oportunidades».

Leis visitó el lunes El Salvador para sostener reuniones con autoridades del Gobierno de esta nación, como parte de una gira centroamericana que lo llevará a Costa Rica y luego se desplazará a Panamá.

El objetivo de su visita, según explicó, es saber cómo avanzan los programas de cooperación de España en estas naciones y cómo reforzarlos para generar más beneficios a las poblaciones.

Leis ve en la cultura ese vehículo para resolver las problemáticas que más afectan a estos países, como la pobreza o la migración, y para alcanzar la anhelada igualdad.

Apoyo a El Salvador y a la región

El director de la Aecid recordó durante la entrevista que España ha estado en «los momentos más complicados de la región -terremotos, desastres naturales-» y «en los años 80 y 90 en la pacificación en la consolidación de la democracia», ya que en esas épocas los países centroamericanos pasaban por sangrientas guerras civiles.

Destacó que «España tiene una relación muy amplia y profunda de cooperación con El Salvador».

«Es una relación que tiene un gran pasado y un gran legado, que tiene un gran dinamismo ahora. Estamos trabajando en cuestiones como la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria y la educación de calidad, el agua y el saneamiento», apuntó.

Señaló que, por ejemplo, «hay más de 300.000 personas en El Salvador que tienen garantizado su derecho al agua y al saneamiento gracias a la cooperación española».

«Es una relación con una gran tradición, hemos estado en los momentos complicados de la historia del país, en los momentos buenos. Y hay un gran futuro y esto lo vemos en el día a día», enfatizó.

Dijo que también existen «muchas oportunidades» de reforzar esta relación y «eso es lo que hemos estado discutiendo con las autoridades salvadoreñas», añadió.

Cultura e igualdad de género

Para Leis la cultura tiene un papel fundamental en la cooperación y representa «un motor de desarrollo, de empleo y de oportunidades».

«Lo hemos visto en nuestro país, en España, y así lo hemos visto siempre en nuestros programas de cooperación con los países centroamericanos. Nuestros centros culturales son espacios para acercar la cultura como ese bien en sí mismo que es, la cultura nos hace mejores», expresó.

Indicó que «la cultura es una manera de abordar determinadas cuestiones, los derechos humanos, la democracia, los derechos de las mujeres, igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión, la sostenibilidad medioambiental, y así funcionan nuestros centros culturales».

Incidió en que la igualdad de género es también clave para todos los sectores de cooperación.

«Cuando pensamos en combatir la pobreza, en asegurar la seguridad alimentaria tenemos que pensar en mujeres rurales, muchas veces mujeres indígenas (…) todos estos fenómenos tienen un rostro muchas veces femenino», señaló.

El SICA y los retos de la región

El director de la Aecid aseguró que «hay un gran potencial» en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y subrayó que «la cooperación española ha venido trabajando históricamente con el SICA, porque la integración ofrece grandes dividendos y grandes beneficios a los distintos países centroamericanos».

Señaló que la cooperación española viene trabajando, y «estamos trabajando», con distintas instituciones del SICA.

«Para países de tamaño pequeño, como los países centroamericanos, esa mayor integración es muy importante. Lo que queremos es ayudar a la región a una mayor integración económica, política, social (…) porque sabemos, y lo sabemos en primera persona, que eso redunda en un mayor bienestar, un mayor progreso económico, mayores cuotas de bienestar para los centroamericanos», dijo.

En cuanto a los retos de la región, Leis dijo que «son muchos» y agregó: «estamos en una situación de crisis superpuestas».

«En todo el mundo, y no es una cuestión solo de esta región, las democracias están cuestionadas, las personas entienden a la perfección que no responden a sus preocupaciones, no están dando sus resultados y ahí la cooperación española tiene una trayectoria histórica de trabajar con las instituciones para lograr democracias más incluyentes que respondan efectivamente a las preocupaciones de los ciudadanos», añadió.EFE

