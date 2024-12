El empresariado uruguayo y el próximo ministro de Trabajo dialogan sobre desafíos a futuro

Montevideo, 23 dic (EFE).- La Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay se reunió con el ministro de Trabajo designado para el próximo Gobierno, Juan Castillo, para una primera instancia de intercambio, en la que dialogaron sobre desafíos como la generación de puestos laborales y de un buen clima de negocios para las inversiones.

Así lo indicó este lunes a la prensa, al culminar la reunión, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Diego O’Neill, quien apuntó que en el encuentro, al que Castillo acudió acompañado de sus futuros directores de departamentos de la cartera, fue «un primer acercamiento» marcado por coincidencias sobre algunos retos compartidos.

«En lo que coincidimos con el ministro y su equipo es que Uruguay tiene por delante el desafío del crecimiento económico, porque lo necesitamos para más puestos de trabajo, mejores remuneraciones, mayor bienestar social», señaló.

A esto añadió que de parte de la CCE también se le planteó al titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social designado por el presidente electo, Yamandú Orsi, «la importancia de un clima de negocios para que se concreten las inversiones y los emprendimientos», en lo que, apuntó, «influyen mucho el ambiente laboral y la baja competitividad».

Por su parte, Castillo, exdirigente sindical y secretario general del Partido Comunista del Uruguay -integrante de la triunfadora de los pasados comicios coalición Frente Amplio-, dijo que ni él ni su equipo ocuparon estos cargos antes, por lo que llegaron a la reunión dispuestos a «escuchar» y «aprender» del intercambio.

«La idea, el gesto y lo que queremos que quede es nuestra plena disposición a estar al teléfono, a la llamada, dispuestos a conversar. No es que (no) vaya a haber huelgas, conflictos; van a haber situaciones no deseadas y lo mejor es tener ámbitos y teléfonos de correspondencia para discutir», aseveró.

Por otro lado, Castillo mencionó que está dispuesto a estudiar la propuesta de la central sindical, PIT-CNT, de apostar a una reducción de la jornada laboral que la lleve a 40 horas semanales, como a revisar normas aprobadas en el Gobierno actual que no apoyó su fuerza, mientras que O’Neill expresó los reparos de la CCE al respecto.

«Que las va a revisar lo sabíamos, el tema es qué surge de la revisión, pero se lo mencionamos en forma general pero ya tendremos oportunidad de hablar más directamente», aseguró.

Y planteó: «Entendemos que son disposiciones, algunas de ellas además ratificadas en el referéndum contra la LUC (ley de urgente consideración, en 2022), entonces entendemos que están dentro de la acumulación positiva que el país debe mantener». EFE

