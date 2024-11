El español Duarte asegura que Pumas debe asumir riesgos en cuartos ante el Monterrey

México, 25 nov (EFE).- El defensa español Rubén Duarte, de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, aseguró este lunes que su equipo debe asumir riesgos para tratar de eliminar esta semana al Monterrey en los cuartos de finales del torneo Apertura.

«Desde el minuto uno tenemos que buscar anotar goles allá porque es un rival duro, con jugadores de alto nivel», señaló Duarte en una rueda de prensa.

Los Pumas visitarán a mitad de semana a los Rayados y los recibirán el fin de semana en una serie en la que se clasificará a semifinales el conjunto con más goles en 180 minutos, pero si queda empatada dará el pase a los universitarios por haber terminado mejor en la tabla de la fase regular.

«Si pensamos en la posición, vamos mal, eso podría ser cuando queden pocos minutos en el segundo partido; entonces se podría pensar en la ventaja, antes no», reiteró el zaguero originario de Almería.

Con experiencia en el Espanyol y el Alavés de Laliga, Duarte fichó con los Pumas para jugar el Apertura, en el que ha sido un fijo en la alineación del entrenador argentino Gustavo Lema, clave en el buen desempeño de la defensa del equipo, la segunda mejor del campeonato.

«En esta serie será importante estar bien a la defensa. En cuanto a la ofensiva, en casi todos los partidos hemos tenido oportunidades y necesitamos más acierto; yo creo que nos estamos guardando los goles para la liguilla», afirmó.

En México los seis equipos clasificados de manera directa a cuartos de final deben descansar dos semanas en las que se juega el ‘play in’, en el que los ocupantes de los lugares del séptimo al décimo disputan los dos lugares disponibles para la fase de los ocho mejores.

Eso ha despertado críticas porque los conjuntos de mejor rendimiento pierden ritmo, pero Duarte consideró que el paro también tiene cosas buenas porque permite la recuperación de lesionados.

«Nosotros tuvimos partidos seguidos y necesitábamos un respiro; a mí me ha servido porque me he recuperado», dijo.

El Monterrey del entrenador argentino Martín Demichelis tendrá en el partido de ida de la serie las bajas del guardameta argentino Esteban Andrada y de su compatriota Lucas Ocampos, una de las claves del ataque, además de la del extremo Jordi Cortizo, lo cual para Duarte significa poco.

«Tienen bajas, pero a veces no sabes si es mejor o peor porque los que entran, quieren aprovechar la oportunidad. Rayados tiene plantel extenso con jugadores de mucho nivel y serán un contrario duro», concluyó.EFE

