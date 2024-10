El español Juan Cortés anuncia su marcha de la sección sub 20 de El Salvador

Jaén, 28 sep (EFE).-El español Juan Cortés Diéguez anunció en un comunicado que ha dejado de ser seleccionador sub 20 de El Salvador de fútbol y miembro del cuadro técnico del combinado y se mostró “agradecido” de la experiencia vivida en el cargo, que le permitió dirigir al equipo en dos torneos, aunque no logró clasificarlo para el Mundial sub 20.

El entrenador, nacido en Jaén, reveló en el escrito que se despide con la “cabeza alta” y dijo: “Entregué lo mejor de mí en esta etapa que viví con la selección sub 20 de El Salvador y lo hice con mucho orgullo y dedicación”, apuntó Cortés.

En su escrito, el técnico agradeció el respaldo recibido del Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol y de Diogo Gama, su director técnico, “ya que siempre confiaron en mi trabajo en esta etapa”.

Cortés se mostró, por último, orgulloso de que numerosos juveniles que ha dirigido en la selección sub 20 ahora destaquen en la máxima categoría del fútbol salvadoreño. “Esto le da un futuro esperanzador al fútbol de este país con esta gente joven que viene pisando fuerte”, se alegró.

El preparador llegó al cargo de seleccionador sub 20 al conocer el fútbol salvadoreño, ya que dirigió a clubes de la máxima categoría, como el Platense, el Independiente y después al 11 Deportivo, con el que logró el campeonato del Clausura de 2020, para posteriormente firmar por el Alianza FC hasta que a principios de 2021 fue llamado por la Asociación Deportiva Isidro Metapán.

El entrenador, con un gran bagaje internacional, en 2014 llegó a Tailandia, donde, tras acumular experiencia como auxiliar, se estrenó como primer entrenador en el Samut Prakan FC, de la Segunda División.

Tras dos campañas en Asia, cambió de país para probar suerte en México, donde entrenó al Cinco Estrellas CD y al México Houston Dinamo, mientras que en 2017 firmó por el Club Olimpia de Paraguay.

Igualmente, Juan Cortés entrenó al Managua de Nicaragua en la temporada 2021-2022 y el pasado año, antes de regresar a El Salvador para dirigir al Platense, preparó al Santa Lucía Cotzumalguapa de Guatemala. EFE

